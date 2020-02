Třetiny: 1:2, 2:0, 0:1 – 1:0.

Branky a nahrávky: 9. Ševčík, 32. Jurča (Luža, Balán), 33. Ševčík (Luža, Balán), 63. Balán – 4. Musil (Kliment, Mikeš), 10. Mikeš (Plachý, Voříšek), 50. Holenda (Kliment).

Rozhodčí: Radim Slavka – Bohuslav Maloušek, Martin Hübl. Vyloučení: 6:7. Využití: 3:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 854.

Havlíčkův Brod: Holík – Krejčí, Vala, Kulhánek, Pejchal, Kliment, Benák, Škareda – Kadlec, Třetina, Přidal – Plachý, Mikeš, Voříšek – Musil, Ludvík, Holenda.

Oslabený Brod vedlo už po třech minutách, domácí sice srovnali, ale Mikeš poslal hosty znovu do vedení. Po změně stran pak hosté neproměnili ani jednu ze dvou přesilových her a tak domácí dvěm trefami dokonali obrat.

Poslední perioda pak přinesla přežité oslabení a nakonec i vyrovnávací branku Bruslařů. „Po sobotní pauze jsme jeli na horký led do Hodonína. Je to kvalitní soupeř, který bojuje o play off. Myslím si, že jsme odehráli dobrý zápas. Postihla nás znovu marodka, ale tak už to ve sportu chodí. Myslím si, že mladí kluci se s tím dobře poprali. Celý tým hrabal jako jeden muž a odvážíme si cenný bod,“ pochválil své svěřence trenér Richard Cachnín.

Plusový bod si ponechali na domácím ledě hráči Hodonína, když využili špatného vyloučení hostů.

Bruslaři nakonec odjížděli s bodem spokojení. „Klukům za vybojovaný bod děkuji. Asi jedinou výtku mám k pánům rozhodčím, to radši nechám bez komentáře. Teď se dobře připravíme na sobotní zápas. Věřím, že ho před zaplněnou Kotlinou dobře zvládneme a zajistíme si tak druhé místo v tabulce,“ dodal Cachnín.