„Nemá cenu chodit okolo horké kaše, zápas se nám vůbec nevyvedl a hráli jsme prostě špatně. Od čtvrtku jsme se bavili o tom, že tady přijede Žďár, který měl nějaké solidní výsledky a nepřijedou se nám odevzdat. Z naší strany to ale bohužel bylo úplně bez bojovnosti, bez chuti, bez zápachu. Jeden vedle druhého,“ rozčiloval se trenér Opavy Aleš Tománek.

Dvěma góly se na straně Žďáru blýskli Jakub Čejka a Martin Gregar, jenž vstřelil ve čtyřiačtyřicáté minutě rozhodující gól.

Žďár tak bodoval popáté z posledních šesti zápasů a od posledního Velkého Meziříčí se na předposlední desáté příčce odpoutal již na rozdíl devíti bodů.

Velké Meziříčí schytalo v Havířově svůj třetí největší debakl v sezoně po prohrách 2:13 se Znojmem a 0:9 s Vyškovem, které klub schytal ještě na podzim. „Chtěli jsme bojovat, ale vypadli nám tři hráči ze základní sestavy. Na to se ale vymlouvat nemůžeme. První třetina byla od nás katastrofální, byli jsme bez pohybu a důrazu. Věděli jsme, že Havířov v posledních zápasech dostává hodně branek, chtěli jsme na to zareagovat, ale bohužel jsme se dostali pod tlak a dostali dvě branky. Soupeři gratulujeme k vysokému vítězství a nám nezbývá nic jiného než bojovat do konce sezony, situace je pro nás už kritická. Jediná možnost, jak soutěž zachránit je dostat Žďár pod nás, ale s takovým výkonem budeme těžko někoho porážet,“ hlesl trenér celku z Vysočiny Štěpán Oberreiter.

Smutek panoval o víkendu i u hokejistů Havlíčkova Brodu, kteří nedokázali navázat na vítěznou sérii zápasů, která se po prohře v Kopřivnici zastavila na čísle pět. Bruslaři v tabulce klesli na páté místo o bod za Havířov, ve středu sehrají doma derby se Žďárem nad Sázavou, Velké Meziříčí doma přivítá osmý Hodonín.