Výkonný výbor klubu se naplno rozhodl v polovině května. „Členové výboru měli dva návrhy. Buď založit mužský, nebo juniorský tým. Většinový názor se přiklonil ke kategorii mužů, kde je k dispozici výrazně širší kádr. Junioři, které si klub vychoval, pak budou zařazeni do tréninku A-týmu a bude jim vyřízen střídavý start do některého klubu hrající juniorské soutěže na Vysočině,“ napsalo vedení klubu na webových stránkách.

Přihlášku klub podá do Krajské ligy mužů Vysočiny, která má předběžně náplánovaný start v polovině září. V kádru je momentálně šestadvacet hráčů, z toho dva brankáři. „Prioritou klubu je samozřejmě postupné začlenění juniorů do našeho A mužstva. A pokud kluci tady budou chtít hrát, dostanou přednost před hostujícími hráči z jiných klubů. Do áčka budou dále zařazeni přednostně hráči, kteří už v ledečském dresu hráli a chtějí v tom pokračovat,“ přidalo komentář vedení klubu.

Hlavním trenérem mužů je Petr Bernard, který dostane i parťáka. Vedení klubu ale zatím s adepty jedná. Bernard začal osmnáctého května s týmem letní přípravu a do konce června by měl naplánovat i přípravná utkání.

Nová soutěž, tedy Krajská liga Vysočiny, by měla mít osm až devět účastníků. Systém bude stejný jako v ostatních krajích: základní část a následné play-off. Hrát by se mělo jednou týdně.

Soupiska Ledče nad Sázavou

Brankáři: Petr Vaněk, Ondřej Machotka.

Obránci: Valentýn Smolko, Filip Šimůnek, Martin Buchta, Lukáš Čapek, Michal Hrabaň, Patrik Hrabaň, Filip Křišta, Tomáš Nguyen, Milan Šafařík, Petr Souček.

Útočníci: Jan Štěpán, Jakub Krajíček, Michal Brož, Jakub Cihlář, Jakub Egart, Marek Havel, Tomáš Jindra, Filip Klofáč, Petr Kopřivák, Vít Křesťan, David Pešek, Miroslav Sedláček, Jan Štěrba, Patrik Vacík.