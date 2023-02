Trenére, přiznejte. Nepomýšlíte už v duchu na vítězství v základní části? Pro Horáckou Slavii by to byl historický úspěch. Určitě ne. Jediné, na co nyní myslím, je nejbližší zápas ve Zlíně.

V posledních kolech jste ale soupeřům odskočili a máte to dobře rozehrané.

Na tabulku je hodně příjemný pohled, to ano. V takové umístění jsme ani nedoufali. Kluci pracují dobře, v sezoně nemají výkyvy. Ale do konce je ještě hodně daleko. Čeká nás sedm zápasů, ve hře je tedy ještě hodně bodů.

Takže žádná spokojenost ve vás nedříme?

Měli jsme nějaký cíl, ten už bychom měli asi splnit. To mě těší. Kdybychom vyhráli základní část, bylo by to nad plán.

Kladem určitě je, že máte vše ve svých rukou. Ještě vás čekají duely s nejbližšími konkurenty Vsetínem a Porubou. Necítíte tlak od fanoušků, že by chtěli slavit vítězství v základní části?

Fanoušci by si to určitě přáli. Od toho jsou to fanoušci. Chtějí vidět svůj klub co nejvýše. Ale jak jsem řekl. Je před námi ještě dlouhá cesta a uvidíme, co nás na ní čeká. Správně jste poznamenal, že máme vše ve svých rukou, ale soupeři také nespí.

Los závěru soutěže je pro vás docela těžký. Hned v prvním duelu jedete do Zlína, který se pomalu probouzí. Opět se bude hrát netradičně v neděli, jako při vašem prvním utkání tam. Proč?

My jsme jim vyšli vstříc kvůli divákům. Na tomto jsme se dohodli už před sezonou.

Zbývající zápasy

Zlín - TŘEBÍČ

TŘEBÍČ - Poruba

Jihlava - TŘEBÍČ

TŘEBÍČ - Sokolov

Vsetín - TŘEBÍČ

TŘEBÍČ - Litoměřice

Prostějov - TŘEBÍČ

Jednoduché nebudou ani další zápasy. V posledních kolech s rozjetým Prostějovem, čeká vás i derby s Jihlavou. S tou se vám sice letos daří, ale počítat najisto s body rozhodně nemůžete.

Já bych se na to takto nedíval. To jsou sice zajímavé tabulkové spekulace, že hrajeme s druhým, třetím, pátým celkem… Jenomže ony jsou těžké zápasy i s předposledními Pardubicemi nebo na půdě posledního Šumperku. Soutěž je opravdu ohromně vyrovnaná. Vždycky záleží na tom, jak je mančaft na konkrétní utkání nachystaný.

Během patnácti dnů odehrajete v závěru základní části sedm zápasů. To je před play-off docela velká porce zápasů. Budete je hrát naplno, protože v předkole budete odpočívat, nebo se už spíše chystat na vyřazovací boje?

Ta mezera při předkole je docela krátká. My jsme proto plánovali mužstvo spíš zmáčknout v této přestávce. Bohužel ale máme hodně marodů, takže ani tento cyklus nebude úplně podle našich představ.

V minulém týdnu jsme četl v jiném médiu názor, že prvoligový celek nemá v baráži proti extraligovému šanci. Co říkáte na toto tvrzení?

Shodou okolností jsem to také četl. Já si naopak myslím, hráči toho posledního extraligového celku to takto vnímat nebudou. V baráži jde o ohromně složité zápasy. Mentálně, i fyzicky. Samozřejmě, je tam rozdíl. Oni nastupují v extralize proti nejlepším hráčům v republice, hrají těžší zápasy. Ale baráž je o pár zápasech, v nichž se může stát cokoliv. Přijde zranění, nemoci, vypadne vám pět šest hráčů. V naší soutěži jsou minimálně tři celky, které chtějí o extraligu zabojovat a mají kádry velice slušně doplněné. Já bych si tím, že to má extraligový celek jasné, jist nebyl.

A ještě si závěrem dovolím jedno malé popíchnutí. Sníte o tom, že byste si tu baráž zahráli vy?

Kdo by nechtěl? My ale především musíme dobře dohrát základní část soutěže. Potom bychom se rádi zase posunuli o kousek dál. Vloni jsme také hráli dobře, ale narazili jsme na silný Sokolov a skončili ve čtvrtfinále. Takže mým snem je především být letos lepší než vloni.