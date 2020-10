Úvod utkání přinesl útočný hokej. Více ze hry měli Bruslaři, kteří šli do vedení. Ve druhém dějství ale trochu vypadli z rytmu a soupeř srovnal skóre. Dvanáct vteřin před koncem třetiny ale Havlíčkův Brod šel do jednobrankového vedení, když zkušený Voříšek našel parádní přihrávkou Klimenta.

V poslední třetině si Bruslaři vytvořili dvougólový náskok po přečíslení. Jenže Klatovy ještě tři minuty před koncem zápasu zdramatizovali vývoj, když snížili na 3:2. Domácí přidali čtvrtou branku až v poslední minutě.

„Jak se říká, dnes to bylo přes závit. Já si vítězství ale nesmírně cením, protože byl proti nám mladý a nabruslený mančaft. My jsme ve druhé třetině vypadli z rytmu, nicméně s tím se musí počítat. Proto si víc cením vítězství o dva góly. Bylo to ubojované, musíme se naučit hrát pod tlakem. Kluci těmito zápasy rostou a proto jsem rád, že jsme to zvládli. Ve druhé třetině jsme přežili oslabení, když nás podržel Chaloupek. Máme dva vyrovnané gólmany, což je super. Kluci díky těmto zápasům půjdou nahoru,“ uznal Konečný.

H. BROD – KLATOVY 4:2

Branky a nahrávky: 17. Tecl (Holenda, Smutný), 40. Kliment (Voříšek, Čejka), 46. Košťál (Vála, Hrala), 60. Hrala – 27. Hasman (Roubal, Lokajíček), 57. Michel (Hasman, Roubal). Rozhodčí: Zdeněk Pokorný – Robin Horký, Ondřej Bohuněk. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 274. Třetiny: 1:0, 1:1, 2:1. Havlíčkův Brod: Chaloupek – Kliment, Vála, Dudycha, Smutný, Benák, Dvořák, Krejčí, Zvěřina – Mlynař, Čejka, Voříšek – Holenda, Cachnín, Tecl – Hrala, Padělek, Košťál – J. Ludvík, T. Ludvík, Kalač.