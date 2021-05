Byl to tehdy, před šesti lety, ten nejlepší možný krok, odejít do Komety Brno?

Byla to nabídka z extraligy, která se neodmítá. Ještě do takové organizace. Kdo mě zná, ví, jak mám od mala hokej ráda, jak ho prožívám, a tohle byl to takový splněný sen.

Byl jste i součástí dvou mistrovských titulů. Určitě krásné chvíle, že?

Když jsem do Brna přicházel, na nějaké tituly jsem ani nemyslel. Spíš jsem to bral tak, že jsem se dostal do nejvyšší soutěže. Už to byla pro mě odměna. A ty tituly byly něco neskutečného.

CO O SOBĚ ŘEKL

V normálním životě jsem kliďas, ale co se týče trenéřiny, vyžaduji plnění systémových věcí. Hráče si vyslechnu a udělám srandu, ale je potřeba to umět rozlišit. Když přijde hodina H, zápas nebo trénink, musí se to odmakat, nesmí se to odfláknout nebo hrát profesorsky. Hráč, který obětavě zablokuje střelu, má pro mě stejný význam jako hráč, co dá gól. Pro výhru jsem se byl schopen rozkrájet a nemám rád prohry. Takové typy hráčů, co to mají v sobě a obětují se pro tým, aby si mohli po utkání vítězně zakřičet, mám rád.

V čem konkrétně vás tato štace posunula?

Posunula mě v tom, že jsem viděl, jak fungují organizace na nejvyšší úrovni. Myslím trenérsky, marketingově, ale i celkově chod klubu. Viděl jsem to u spousty jiných týmů. Byl u stovek zápasů v extralize a zápasů v lize mistrů. To je obrovská zkušenost.

Obohacením muselo být i vedení špičkových hráčů.

Setkal jsem se se zajímavými lidmi a samozřejmě Kometou prošli i hráči, kteří hráli NHL, KHL, šampionáty, olympiády. Každý detail, každá komunikace s nimi byla poučná a obohacující. Jejich zkušenosti z těchto soutěží, přístup mimo led i co se týče hry. Máte je na očích každý den, komunikujete s nimi. I tím sbíráte zkušenosti.

Bylo těžké se s Kometou rozloučit?

Těžké? Nevím. Ale je to šest let života. Prostě jsem se tak rozhodl. Věděl jsem o nabídce Třebíče a hodně si toho vážil. I před odchodem do Brna jsem říkal, že začíná nová etapa, a teď je to stejné. Vracím se v uvozovkách ze světa a na tu práci tady se těším. Je to zase hokej, který je jen jeden, a já ho mám rád.

Vaše role oproti té v Brně bude jiná. Jste hlavním trenérem. Je to velký rozdíl?

Tady mám to nejhlavnější slovo, co se týče složení kádru a způsobu hry. I když s Jardou Barvířem a Davidem Dolníčkem to bude společné dílo, tak na pozici hlavního trenéra připadá větší tlak. I když v Kometě byl také veliký.

Sice jste v Horácké Slavii šest let nepůsobil, ale určitě máte informace, jak to tady nyní chodí a do čeho jdete. Sledoval jste její výkony či výsledky v uplynulé sezoně?

Sledoval, nejen v té minulé, ale dá se říci neustále. Měl jsem informace, a když to šlo, viděl jsem i nějaké zápasy. S kluky jsem byl rok co rok v kontaktu. Nejdu do neznáma a určitý obrázek o výkonech hráčů, kdo jak bude platný, mám.

Třebíč vypadla v předkole play-off, což nebyl vůbec špatný výsledek, na to, čím si prošla.

Přes Slavii mohli klidně přejít. Doplatili na to, že neměli tak široký kádr. Když musíte dát jednoho z nejlepších útočníků do beka, musí se to projevit. Je to ale zkušenost.

Bude tedy na čem stavět?

Budeme mít relativně mladý tým. Ale co mám zprávy, kluci pracují velmi dobře a jsou vyspělí a vědí, že se svými výkony mohou odrazit do nejvyšší soutěže.

Do týmu jste přivedli tři nové hráče, o které jste měl zájem. Budete tým ještě doplňovat?

Podepsali jsme obránce Lukáše Formana a Honzu Mlčáka, a do útoku Adama Gajarského. Kádr máme tak nějak uzavřený z osmdesáti procent. Na přelomu července a srpna to budeme chtít ještě doplnit a zkvalitnit. Můj cíl je přivést ještě top útočníka a top obránce.

Budete v přípravě čerpat a brát inspiraci z brněnského drilu, mají se hráči na co „těšit“?

V Brně byl kondiční trenér, ten si jel po svém a měl svou filozofii. Některé prvky mě oslovily, ale člověk tam určitě dá i něco svého. Jsem zastáncem náročného přípravného období. Hlavně u těchto mladých hráčů je potřeba, aby trénovali poctivě a tvrdě. Máme tam i novinku v podobě ledu, který budeme mít dvakrát v týdnu.

Zpestřením bude i soustředění v Rouchovanech, což bylo vaše přání.

Vedení mi vyšlo vstříc, a já jsem za to moc rád. V minulosti v Třebíči i v Brodě jsme to takhle dělali. Stmelí se parta, tým poznáte mnohem více, ty kluky máte celý den k dispozici. Bude to přesně v půlce letního přípravného období a určitě příjemná změna. Jsou tam krásné terény, fotbalové hřiště, nová tělocvična nebo posilovna.

Jaké jsou vaše ambice, co byste chtěl s týmem v nové sezoně dokázat, a dá se to takhle na prahu přípravy vůbec specifikovat?

Stále se neví, jaký bude postupový klíč, jestli do play-off půjde osm nebo dvanáct týmů. Tentokrát to bude těžší v tom, že bude strašák sestupu pro víc týmů, takže v první řadě bude cíl dostat se do play-off, které je pak úplně jinou soutěží. Znám to z Brna, se kterým jsme šli třeba z pátého nebo šestého místa a zatopili nebo přehráli soupeře ze shora. A dalším cílem bude prezentovat se kvalitní hrou. Důležité bude, abychom dobře odstartovali, a také mohli chodit na zápasy fanoušci, kteří tomu dodají tu správnou energii. Aby to bylo se vším všudy.