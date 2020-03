Bez diváků, bez bodů, bez gólu. Stručně a výstižně zhodnotil středeční duel předkola play-off trenér havlíčkobrodských hokejistů Richard Cachnín. Zápas s Kopřivnicí před prázdnými tribunami skončil fotbalovým výsledkem 0:1. Série se tak najednou otočila v neprospěch Bruslařů.

Ti tak budou v pátek oddalovat konec sezóny. „Bez diváků, bez bodů a bez gólů. Soupeř hrál hodně houževnatě obranný systém. Na můj vkus až moc. V téhle soutěži by měli tvořit, ale účel asi světí prostředky. Oni to takhle hrají, mají to postavené na kvalitním gólmanovi. My jsme byli málo důrazní v předbrankovém prostoru, a proto jsme nedali gól. Jak se říká, bez gólů se nevyhrává. Kopřivnice tak převalila sérii na svojí stranu,“ zhodnotil duel Cachnín.