ZKUŠENOST. Ta hrála možná největší roli v předkole play-off. Mladý třebíčský kádr byl v tomto směru pozadu, což mu ovšem nelze vůbec vyčítat. Spíše naopak by se měl smeknout před obětavou prací hráčů Horácké Slavie klobou. „Zkušenost byla na straně Slavie, i přesto to mohlo dopadnout jakkoliv. Více jak polovina našeho týmu neměla žádnou zkušenost s play-off. O to více tam museli dát kluci obětavosti, a toho si strašně moc s Dolňou (asistentem Davidem Dolníčkem – pozn. autora) ceníme,“ vyzdvihl obětavou práci trenér Třebíče Jaroslav Barvíř.

DRUHÝ ZÁPAS. Jeho výběr hodně mrzí především druhé utkání této série, které pražská Slavia urvala v KHNP aréně až v závěru a tím srovnala na 1:1. „Kdybychom šli do vedení 2:0 na zápasy, tak bychom to uhráli, ten jeden z těch třech bychom udělali,“ byl si jistý v rozhovoru pro klubový web kapitán Horácké Slavie Lukáš Nedvídek. „Byla obrovská škoda, že jsme nevyhráli, že jsme jednou větší blbou chybou prohráli na konci. To byl hlavní moment celé série,“ dodal.

ZRANĚNÍ. Třebíčští trenéři museli v posledních týdnech sestavu lepit, a hře to každopádně neprospívalo. „My jsme ten kádr tak vyrovnaný jako Slavia neměli. Na nás dolehlo, že chyběli Stehlík, Vodný a Šťovíček. To jsou citelné ztráty,“ má jasno trenér Barvíř. „A to ještě spousta kluků byla zamotaná do tejpů, hrála pod injekcemi. Ale to bylo asi na obě strany stejné. V téhle části sezony se jde na krev,“ doplnil.

SÍLY. Vinou pandemie nebyla zdlouhavá a přerušovaná sezona ideální ve směru přípravy na výsostnou část sezony, kterou jsou vyřazovací boje. A právě síly, ruku v ruce s peripetiemi v sestavě, se ukázaly jako jeden z faktorů vyřazení Třebíče. „My jsme hráli snad poslední měsíc na pět beků, kteří byli vyšťavení. A i v téhle sérii toho měli plné kecky. Rozhodovaly maličkosti, často chyběl kousek, aby ten zápas dopadl jinak, často chyběly síly,“ přiznal Nedvídek.

TRESTÁNÍ CHYB. Sport je o chybách a jejich potrestání, hokej jakbysmet. A i v této pětizápasové bitvě uspěl ten, který byl v tomto směru o kousek lepší. „Ty zápasy byly jako přes kopírák. Rozhodovaly detaily a chybičky. A i když si ani nemyslím, že jsem jich udělali více, tak soupeř byl efektivnější,“ doplnil kouč Třebíče.