Letos vyzvou moravskobudějovická Žihadla hráči z Chotěboře. „Pro nás je postup do finále takový dílčí úspěch. Připravujeme se, série začíná od nuly a já věřím, že to zvládneme,“ tvrdí před prvním duelem kouč Chotěboře Richard Cachnín.

Optimisticky naladěni jsou ale i Žihadla. „Soupeř je kvalitní, ale samozřejmě chceme finále vyhrát,“ potvrzuje budějovický kouč Oldřich Válek.

Oba trenéry pojí dlouholeté přátelství i společná hokejová minulost. „Vloni jsem s ním prohrál v semifinále, když byl ještě na lavičce Pelhřimova, tak doufám, že mu to vrátím,“ hecuje Válka na dálku Cachnín. „Samozřejmě se velice dobře známe, i jsem s ním hrál. Asi před měsícem jsme se spolu bavili a Olda mi říkal, že by nás nechtěl do semifinále, ale až ve finále. Tak tady nás má.“

Oldřich Válek ví, že na druhé straně kluziště čeká kvalitní protivník: „Série bude hodně těžká. Oni dobře posílili, mají čtyři kompaktní útoky. Dobře bruslí, myslím si, že to bude složitá práce. Musíme si věřit a bojovat.“

První utkání série je na programu ve středu třetího dubna od 18.30 hodin a bude se hrát před bouřlivou kulisou příznivců obou soupeřů. Chotěbořští dokonce vypravují na úvodní duel pro fanoušky autobus zdarma.