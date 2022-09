Program 1. kola KHL Vysočina

Sobota 10. 9.: Náměšť n. O. - V. Bíteš, Telč - M. Budějovice, Ledeč n. S. - Světlá n. S. (od 17.00).



Utkání V. Meziříčí B - Bystřice n. P. se bude dohrávat 19. září, odloženo bylo i utkání Pelhřimov - Humpolec. Chotěboř má volný los.

Kluby ale měly také připomínky, co by chtěly zlepšit. „Diskutovali jsme například, zda a jak hrát O pohár předsedy KVV. Kluby, které vypadnou z play-off chtěly mít sezonu prodlouženu a hrát dál,“ uvedl detaily z jednání šéf Krajského výkonného výboru Bedřich Ščerban.

To přineslo do termínové listiny sice více zápasů, ale také zhuštěný program. „Tím, že kluby chtějí hrát i o postup do druhé ligy, musíme se časově vejít do termínů kvalifikace,“ připomíná Ščerban. „Z diskuse potom vzešla ta změna, že vyřazovací boje začnou předkolem, na které bude navazovat play-off. Neúspěšné týmy z předkola se připojí k týmu, kterého se play-off netýkalo a budou hrát pohár.“

Favority soutěže lze nejspíše opět hledat mezi obhájcem trofeje Moravskými Budějovicemi a ambiciózními Pelhřimovem a Chotěboří. „Vedení klubu chce určitě hrát o postup,“ potvrzuje nový trenér Pelhřimova Oldřich Válek. „Odehráli jsme čtyři přípravná utkání (3x vítězně – pozn. aut.), která mi dala určitý náhled na výkonnost týmu. Ze začátku mi tam chyběla troška zarputilosti, ale v generálce v Telči už i tohle bylo v pořádku. Pokud budeme takto pokračovat i nadále, nějaké výhry určitě přijdou. Hlavně se dostat do play-off, a pak se uvidí,“ dodává s úsměvem bývalý reprezentant.

Termíny soutěže

základní část

10. 9. 2022 - 8. 1. 2023

kvalifikace play-off

11. 1. a 14./15. 1. 2023

play-off

čtvrtfinále od 21. 1. 2023

semifinále od 11. 2. 2023

finále od 4. 3. - 19. 3. 2023

o umístění (o 5. - 11. místo)

21. 1. - 26. 3. 2023

Pelhřimovští vstoupí do soutěže až o týden později, duel s Humpolcem byl na žádost soupeře odložen. „Ve druhém kole nás čeká souboj s Moravskými Budějovicemi, mým druhým srdečním klubem. Tam se ukáže, jak na tom jsme,“ dodává Válek.

Odloženo bylo i utkání béčka Velkého Meziříčí s Bystřicí, Chotěboř má v prvním kole volno.

Obhájci trofeje se přestaví v Telči, na programu bude i posázavské derby Ledče se Světlou. „Těšíme se moc, ale jsme i lehce nervózní,“ připouští Bernard. „Přece jenom začínáme derby utkáním, poté jedeme do Humpolce a přijedou Moravské Budějovice. Těžký los,“ pokyvuje hlavou ledečský kouč.

Některé zápasy z uplynulé sezony krajské ligy si připomeňte v naší fotogalerii.