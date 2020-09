Momentálně totiž hráči bojují o místo v sestavě „Bude těžké si vybírat. Mladí kluci chodí trénovat a bojují o místo. Když bych si měl vybrat jen tři pětky, tak vůbec nevím, komu bych dal přednost. Konkurence je vysoká,“ uznal Kraučuk.

Ten v zápase s Pelhřimovem poznal, kde jeho tým tlačí pata. „Je to neproměňování šancí,“ řekl.

V Pelhřimově mohli být s výsledkem spokojení, ale trenér Pavel Zmrhal spokojeností zrovna nezářil. To hlavně z toho důvodu, že byl nucený improvizovat se složením jednotlivých formací. „Minulý týden nebyla účast na trénincích příliš vysoká, což se přeneslo i do zápasu. Dva obránci museli do útoku,“ svěřil se.

Pelhřimov přesto dvě třetiny zápasu dominoval. Ve druhé se trefil hned čtyřikrát. „Tu třetí jsme z pro mě nepochopitelného důvodu vypustili. Chotěboř v ní byla lepší. Výhru ale beru,“ prohlásil s přece jen už větším náznakem spokojenosti.

Oba celky čeká další vzájemný zápas, a to už dnes na chotěbořském zimním stadionu od 18 hodin.

Fanoušci, kteří zavítají na přípravný zápas, budou muset dodržovat nařízení a omezení. Na zápas budou muset přijít v roušce. I pohyb na stadionu bude omezený, protože na něm probíhají práce na dostavbě tribuny a zázemí.

EDITA VESELKOVÁ, KAMIL VANĚK