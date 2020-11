Některé týmy, mezi nimi i Jihlava a Třebíč, mají už v sobotu odehrát po dlouhé pauze ostré zápasy. Dukla doma s Havířovem, Horácká Slavia na ledě Sokolova. Ve čtvrtek dopoledne ale hokejový svaz nedokázal jasně odpovědět na otázku jednatele Dukly Bedřicha Ščerbana, zda se bude hrát. „Před chvíli jsem na svaz volal, ale informaci, že by se hrát mělo, jsem nedostal,“ reagoval šéf jihlavského klubu.

Dál se tedy jede podle krizového scénáře. „V něm jsme vlastně už od dvacátého března. Vše se neustále mění a nějakým způsobem jsme se v tom už naučili žít,“ komentuje Ščerban. „Ale jsou to náklady navíc, protože kdyby se nedostala výjimka, tak my ty odběry musíme udělat a zaplatit. A když se nebude hrát, jsou to vyhozené peníze. Navíc musíme zajistit lékaře, sanitku, udělat znovu led a vytopit kabiny. Ty náklady nejsou malé,“ upozorňuje.

Jihlavští hokejisté by měli testy podstoupit zítra ráno a absolvovat by je mělo sedm hráčů plus dva členové realizačního týmu. V pátek je má v plánu i Třebíč. „Máme tu výhodu, že se bude testovat jen devět lidí,“ říká šéf Horácké Slavie Martin Svoboda. „Ale stejně to za týden bude pětatřicet tisíc, a když si to vynásobíme čtyřmi, tak je to měsíčně přes sto tisíc,“ doplňuje.

Nicméně i v Třebíči jsou v pohotovostním režimu. „Není to dobře, že se stále neví, ale připravujeme se tak, že se hrát bude,“ tvrdí Svoboda. „Táhne se to, ale já si myslím, že se to povolí. Není důvod to zakazovat. Když to má fotbal, basketbal, házená. My přece pojedeme ve stejném režimu,“ uzavírá s přáním obou klubových bossů jihlavský Bedřich Ščerban.