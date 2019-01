Vysočina – Čtvrté kolo druhé hokejové ligy rozhodně nenudilo. Moravské Budějovice si v derby s Pelhřimovem připsaly již třetí výhru v řadě.

Po vítězství nad Pelhřimovem se Žihladla vyhoupla na druhé místo tabulky. Moravské Budějovice vyhrály po třetí v řadě. | Foto: Deník/Libor Plíhal

Havlíčkobrodští hokejisté vedli už 4:0, ale Tábor mohutně dotahoval. Plameny otočily zdánlivě ztracený zápas s Vajgarem.

PELHŘIMOV – M. BUDĚJOVICE 2:3pp

Samotný vstup do zápasu vyšel hostům fantasticky. Ve skrumáži před brankou se nejlépe zorientoval Marek Lupač. O čtyři minuty později navýšil vedení Žihadel kanonýr Roman Mikeš. Hra Pelhřimova se ale postupně zlepšovala a přibývaly i šance. V polovině zápasu, kdy se přesnou ranou z mezikruží prosadil Filip Doležal, bylo sníženo. Pokračovalo vyrovnané utkání, které poslal ve třetí třetině do prodloužení Libor Bezděk. Bonusový bod pro Moravské Budějovice vystřelil Jevgenij Kondratěv. „Chtěli jsme chytnout začátek, protože jsme čekali, že na nás soupeř vlítne. Jenže to se nám nepodařilo a inkasovali jsme dva zbytečné góly. Od druhé třetiny jsme se zlepšili, ale vypracované šance, a především ty v přesilovkách jsme zase nevyužili. Prodloužení tři na tři pak bylo buď a nebo," říká trenér Ledních Medvědů Jan Dvořák.

Branky a nahrávky: 32. Doležal (Hájek, Wasserbauer), 48. Bezděk (Plachý, Kubát) – 2. Lupač (Pelikán, Matějka), 6. Mikeš (Šťáva, Havel), 62. Kondratěv. Rozhodčí: Vokřál – Štětina, Zídek. Vyloučení: 8:10, navíc Horký (MBU) 10 min. + OT a Havel (MBU) TH. Využití: 2:1. Diváci: 360. Třetiny: 0:2, 1:0, 1:0 – 0:1. Pelhřimov: Černý – Kubát, Port, Kasalý D., Wasserbauer, Hájek, Adam, Kalenda, Benýšek, Hadrava Marek, Kasalý F., Hadrava Martin, Bezděk, Votápek, Plachý, Doležal, Duplijaku, Vysloužil, Šulák, Kopic, Siřiště. M. Budějovice: Dudáček – Šťáva, Švanda, Sobotka, Kliment, Kovář, Pelikán, Polívka, Havel, Mikeš, Nováček, Krutiš, Horký, Lupač, Matějka, Hačecký, Kondratěv.

JINDŘICHŮV HRADEC – ŽĎÁR N. SÁZ. 7:8

Plameny již v páté minutě vedly o tři branky a vypadalo to, že si dokráčí k pohodlnému vítězství. První varování od Vajgaru přišlo ke konci první třetiny. Domácí hokejisté neskončili pouze u snížení, ale během druhé třetiny zasypali žďárskou branku šesti přesnými zásahy a rázem vedli 7:3. Před koncem třetí třetiny se povedlo snížit Plachému. Žďárští hokejisté hojně dotahovali a dostali se na dostřel.

Pětačtyřicet sekund před koncem srovnal Pleva a pouhých sedm vteřin před závěrečnou sirénou dokonal nevídaný obrat Plamenů Lukáš Bureš. „Famózní začátek, za ten musím kluky pochválit. Udělali přesně to, co jsme si řekli. Ale bohužel jsem naštvaný na oba brankáře, protože takhle to nejde. Dostali jsme z první šance hned branku, ve druhé třetině to bylo stejné, ani to nebyly pořádně šance. V tu chvíli jsme čekali, že je rozhodčí začne malinko tlačit, dvakrát jsme hráli ve třech, ale když soupeř vystřelí za celou třetinu párkrát na branku a dá z toho šest gólů, tak je jedno, co máte za mančaft. Musím před klukama smeknout, že se dokázali zvednout a zápas otočit. Bylo vidět, že je na nich deka a nevěří si, nejde jim to, ale naštěstí jsme ty góly dali," popisuje neuvěřitelné utkání trenér Plamenů Michal Konečný.

Branky a nahrávky: 9. Kundrát (Lazorišák, Bureš), 23. Lazorišák (Kohút), 25. Lazorišák (Kundrát), 28. Šmerha (Heldák), 31. Lazorišák, 33. Šmerha (Bureš, Vantuch), 35. Kohút (Zderadička) – 1. Červenka (Beneš, Pleva), 3. Kaňka (Kunstmüller, Pleva), 5. Kolda (Gregar), 39. Plachý (Kaňka, Kunstmüller), 48. Červenka (Gregar), 52. Pleva (Plachý), 60. Pleva, 60. Bureš. Rozhodčí: Mertl S. – Mertl J., Horažďovský. Vyloučení: 6:10+TS. Využití: 4:1 V oslabení: 1:0. Diváci: 200. Třetiny: 1:3, 6:1, 0:4. Žďár n. Sáz.: Blažíček (25. – 33. Sláma) – Kolda, Staněk, Pleva, Beneš, Vítek, Půža – Červenka, Kunstmüller, Kaňka, Plachý, Krupka, Kovářů, Gregar, Bureš, Nováček, Pazourek.

TÁBOR – HAVLÍČKŮV BROD 3:4

Pro Bruslaře byla první třetina jako z říše snů. V první minutě poslal Havlíčkův Brod do vedení Endál, ale na střídačce hostů bylo ještě veseleji o sedm minut později. Famózní první třetinu Havlíčkův Brod ovládl zcela suverénně a vedl v Táboře 4:0. Domácí Kohouti ale zbraně nesložili a dvěma brankami v prostřední části se vrátili do hry. Kontaktní branku navíc vstřelil hned z kraje třetího dějství Havran, ale na víc se Tábor nezmohl a Bruslaři přivezli tři body. „Výborný vstup do zápasu, první třetina byla parádní, podali jsme skvělý výkon.

Domácí potom začali riskovat, dostávali jsme se pod tlak. Na začátku třetí třetiny jsme dostali rychlou kontaktní branku a já si cením toho, že to kluci dokázali takticky do konce zápasu uhrát. Je to mladý tým a tímhle získává zkušenosti. Měli jsme zraněného Valu a Kulhánka, takže ze čtyř beků tam byli dva mladíci a uhráli to," je rád trenér Bruslařů Aleš Totter.

Branky a nahrávky: 22. Severa (Blažek), 26. Vaniš (Kýhos), 41. Havran (Kýhos, Vaniš) – 1. Semrád (Endál), 7. Třetina (Endál), 13. Lacina (Kozlík), 19. Navrátil (Endál). Rozhodčí: Rudolf Volf – Aleš Vavruška, Jakub Oudes. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Třetiny: 0:4, 2:0, 1:0. H. Brod: Panec – T. Semrád, Kulhánek, Duben „A", Vala, Lacina, Bušek – Přidal, Třetina „C", Endál „A" – Kuchta, Voříšek, Michálek – Navrátil, Kozlík, Beneš – Chlubna, Ludvík.

Ostatní výsledky skupiny Střed: David Servis – Písek 2:7, Kolín – Nymburk 3:4.

TABULKA

1. Nymburk 4 4 0 0 0 24:12 12

2. M. BUDĚJOVICE 4 2 1 0 1 14:10 8

3. Písek 4 2 0 0 2 19:14 6

4. Kolín 4 2 0 0 2 14:10 6

5. ŽĎÁR N. SÁZ. 4 2 0 0 2 17:22 6

6. HAVL. BROD 3 1 1 0 1 8:7 5

7. PELHŘIMOV 4 1 0 2 1 13:14 5

8. David Servis 3 1 0 0 2 8:13 3

9. J. Hradec 2 0 0 0 2 9:16 0

10. Tábor 2 0 0 0 2 3:11 0

Ondřej Krásný