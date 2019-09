Moravské Budějovice - Třetí kolo druhé ligy skupiny Východ svedlo proti sobě hokejisty Moravských Budějovic a Havlíčkova Brodu. Derby regionálních rivalů rozhodly dvě branky bývalého hráče Žihadel, Marcel Juráň dvěma góly přispěl k výhře favorita 3:1.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jaroslav Loskot

M. BUDĚJOVICE - HAVL. BROD 1:3

První třetina přinesla nervózní hokej, ve kterém se často vylučovalo. Žihadla se mohla dostat do vedení, ale Hačecký jen orazítkoval tyč. Sekundu před koncem první třetiny byl vyloučen obránce domácího týmu Aleš Trnka a Moravské Budějovice za to pykaly. Střelu od modré čáry sice brankář Vacek vyrazil, ale Přidal nadvakrát dostal puk do sítě.