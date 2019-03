Jenže vedení jim opět vydrželo pouze chvíli, konkrétně dvě minuty. Heinrich mířil nad rameno Nováka. Oba celky hrály útočný hokej, ale v zakončení byli lepší hosté, kteří přidali další dvě branky. Nejprve doklepl puk do sítě Juráň. Pospíchal z první poslal puk za přesouvajícího se Nováka.

Ještě do druhé pauzy snížil brodský Voříšek, který využil přihrávku Třetiny. Srovnat mohl v posledních vteřinách Matušík, ale jeho střelu zastavil na brankové čáře Groh.

Závěrečné dějství rozesmutnilo domácí fanoušky, protože ve 47. minutě totiž Horký přidal pátou branku hostů. Čtyři minuty před koncem základní hrací doby mohl vykřesat jiskřičku naděje Kuchta, ale klička na Groha mu nevyšla.

Gólový účet utkání uzavřel budějovický Heinricha. „Každá porážka mrzí, ale byl to první finálový zápas. Dokázali jsme dát rychlý druhý gól, ale Moravské Budějovice našly bleskovou odpověď. Nedokázali jsme si pokrýt střední pásmo a soupeř byl na koni. Potom přidali další branku, my jsme do konce druhý části vstřelili kontaktní gól. Rozhodující pro celé utkání byla situace na konci druhé periody, kdy jsme nedali stoprocentní šanci. Na začátku třetí třetiny jsme chtěli být aktivní, když jsme se tlačili do útoku. Vynikajícího gólmana hostů byl lepší, než naši střelci,“ řekl k utkání domácí kouč Richard Cachnín.

Svůj názor přidal i předseda hostujícího klubu Zdeněk Stojánek. „Po dlouhé době jsme se střetli s Havlíčkovým Brodem, když si každý odehrál svoji část play off. Jsme spokojeni s výkonem a za první bod v sérii. Dokázali jsme vyhrát na kluzišti našeho regionálního rivala.“

Branky a nahrávky: 6. Matušík (Kulhánek, Milfait), 21. Kulhánek (Matušík, Semrád), 36. Voříšek (Třetina, Matušík) – 16. Rytnauer (Horký, Krutiš), 23. Heinrich (Mikeš, Pelikán), 28. Juráň (Furch, Heinrich), 30. Pospíchal (Mikeš), 47. Horký (Mlynář, Krutiš), 59. Heinrich (Rytnauer). Rozhodčí: František Held, Filip Vrba – Henrich Kráľ, Jan Vašíček. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1 615. Třetiny: 1:1, 2:3, 0:2.



Havlíčkův Brod: Novák (30. Marek) – Semrád, Nepokoj, Kulhánek, Vala, Šmíd, Vacík, Dudycha – Přidal, Třetina, Michálek – Voříšek, Milfait, Matušík – Chlubna, Kozlík, Kuchta – Beneš, Ludvík, Cachnín – Tecl.



Moravské Budějovice: Groh – Trnka, Pelikán, Kadela, Furch, Peroutka, Kabelka, Kliment, Pospíchal – Matějka, Lupač, Juáň, Horký, Mlynář, Mikeš, Hačecký, Rytnauer, Čejka, Ferda, Heinrich, Krutiš.