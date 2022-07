Martin Škoda

Kuchař a autor kuchařky Škoda nevařit – Kuchařka plná hudby

Zdroj: Martin Škoda

Velkou část mládí jsem strávil v Budějovicích, kde jsem jako mladý kluk hrál za Motor hokej a také jsem studoval střední školu. Proto jsou to právě Budějovice, kam se moc rád vracím a kde trávím relativně hodně času. Sázkou na jistotu je tam určitě pivovar Krajinská 27, kde si již mnoho let dáte dobré pivo i jídlo. Velmi mě baví nedávno otevřený tradiční španělský tapas bar La Bodega, ve kterém se cítím jako při cestách po Španělsku.

Pokud chci vyrazit z města a cestovat po kraji, snažím se zvolit trasu, na které je vždycky nějaká zajímavá gastro zastávka. Určitě se vyplatí vyrazit na výlet do Strakonic, respektive do Zájezdního hostince U Jiskrů, ale taky na Staňkov do rybího bistra U Sumečka, jak na ryby, tak na parádní ovocné knedlíky.

Stálicí na jihočeské mapě je třeboňská Šupina a Šupinka, která si drží dobrý standard už roky. V Protivíně se velmi dobře najíte v restauraci U Roubené Studny a v Prachaticích zase v Pivovaru Prachatice. A když už jsme u toho pití a piva, nemůžu to zakončit jinak než Pivovarem Obora kousek od Malšic na Táborsku.