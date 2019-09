Rychlost, s jakou se před třiceti lety změnil režim, většinu Čechů překvapila. Třetina z nich vůbec nečekala, že socialismus v Československu padne, a další čtvrtina se domnívala, že ke změně dojde, ale komunisti se budou držet u moci déle.

Vyplývá to z výsledků unikátní ankety Deníku v rámci projektu Jak vidí Češi listopad 1989, ve které odpovídalo téměř devět a půl tisíce respondentů ze všech krajů České republiky.

Obří zájem čtenářů

„Máme dva miliony lidí, kteří čtou pravidelně Deník, a ‚armádu‘ dalších uživatelů na internetu. Zajímá nás jejich názor – co si myslí a co vědí o době před listopadem 1989 a jak hodnotí dnešní dobu,“ říká k anketě Roman Gallo, ředitel redakcí vydavatelství Vltava Labe Media.

„Zájem čtenářů odpovědět byl obrovský. Téměř deset tisíc lidí sedlo k počítači, mobilu či papíru a investovalo čas do vyplnění našeho dotazníku,“ doplnil Gallo.

Co se (ne)povedlo

Za největší přínos sametové revoluce považují respondenti ankety možnost svobodně cokoli říkat, kamkoli cestovat a vychovávat děti ve svobodné společnosti.

Nejlepšími počiny po roce 1989 jsou podle nich vstup do Evropské unie, restituce ukradeného majetku a péče o životní prostředí i památky.

Naopak jako největší chybu polistopadové éry hodnotí fakt, že nebyly potrestány staré kádry a dostaly se k moci a penězům.

Podle 55 procent čtenářů Deníku pak měla být komunistická strana postavena mimo zákon. A skoro třem čtvrtinám se nelíbí, že spolupracovníci Státní bezpečnosti mohou vykonávat vysoké státní funkce.

Návrat do minulosti

Redakci Deníku zajímalo i to, jak hodnotí minulý i současný režim mladí lidé ve věku do 35 let – tedy ti, kteří socialismus na vlastní kůži prakticky nezažili.

Skoro 48 procent by si ho chtělo – ale jen na velmi krátkou dobu – vyzkoušet, aby ho lépe pochopili. Desetina by si dokonce přála návrat starých pořádků.

Kde se o době před rokem 1989 dozvídají mladí lidé nejvíce informací? Především z knih, filmů, internetu a pak od rodiny. Ze školy pak jen osm procent.

Seriál Jak vidí Češi listopad 1989 najdete v každém vydání regionálního Deníku od 30. září až do 17. listopadu nebo na denik.cz/listopad89