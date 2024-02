Důvodem mělo být to, že dělala výtržnosti na školicím středisku. Agresivně se chovala i poté, co ji dozorci odváděli na celu. Podle obviněných kopala do věcí, nadávala, máchala rukama, vstupovala do jejich osobní zóny a hrozilo, že je napadne. Dozorci ji proto připoutali k okenní mříži takzvaně na Krista za obě ruce.

Po dvou hodinách ji odpoutali, ale Večerková se i nadále chovala agresivně, proto byla znovu připoutána na další hodinu a půl. Během té doby se pomočila, což po sobě musela uklidit a dozorcům se za své chování omluvit. Večerková to celé vnímala jako pomstu ze strany dozorců. Na její stranu se postavil i žalobce Lukáš Vodička, který chtěl, aby soud v Pardubicích dozorce odsoudil za mučení a nelidské útrapy.

Zdroj: Roman Martínek

Jenže vše dopadlo úplně jinak. Jeden z dozorců Karel Stránský byl obžaloby zcela zproštěn. Podle soudu nebyl ani u jednoho poutání. U ostatních pěti dozorců soud konstatoval, že nešlo o trestný čin, maximálně o nevhodné chování. „Soud rozhodl tak, že se věc předává ředitelce věznice s tím, že by se mohlo jednat o kázeňský přestupek,“ konstatoval soudce Aleš Holík.

Žena, kterou měli mučit ve Světlé, je opět ve vězení. Na videu tropí výtržnost

„Jsme všichni rádi, že to skončilo. Bylo to dlouhé a velmi nepříjemné,“ řekl Deníku Karel Stránský. On i všichni ostatní se tak budou moci vrátit konečně do práce. Rozsudek je totiž pravomocný. Státní zástupce se ještě může obrátit na Nejvyšší soud s dovoláním, ale to nemá odkladný účinek na pravomocné rozhodnutí soudu.

V procesu bylo obviněno celkem sedm dozorců. Jeden už byl viny zproštěn při předchozím veřejném zasedání. Alice Večerková mezitím znovu skončila ve vězení. Nedávno byla odsouzena k ročnímu nepodmíněnému trestu za maření výkonu úředního rozhodnutí. Porušila zákaz chování zvířat, když v jedné z pražských tramvají dělala výtržnost a přitom si na vodítku vedla psa. Její zmocněnec u soudu řekl, že Večerková chce za mučení milion korun. Zda ho bude vymáhat, není jasné.

Soud zprostil obžaloby jednoho dozorce ze Světlé. Ostatní musí znovu k soudu

Obhájci obžalovaných se shodli, že se kauza vůbec neměla dostat k soudu. Večerková byla podle nich od začátku nevěrohodná. Neznala jména dozorců, ani nevěděla, kdo z nich ji připoutal. Soud sice konstatoval, že připoutání na tři a půl hodiny nebylo úplně v pořádku, ale v té době šlo ve věznici o běžnou věc. Na druhou stranu se rozhodně nejednalo o trestný čin.

Rozhodnout o případném potrestání by tak měla ředitelka věznice. Jenže ona i ostatní ve vedení věznice se u soudu za obžalované postavili a řekli, že dozorci nic neporušili a jednali správně.

U soudu ještě zaznělo, že policie prověřovala celkem sedm případů poutání ve věznici ve Světlé. Všechny se měly stát během asi tří měsíců před připoutáním Večerkové. Šest jich bylo odloženo s tím, že nejde o trestný čin. Pouze připoutání Večerové skončilo až před soudem. Podle soudce Holíka to bylo mimo jiné proto, že se u tohoto jediného případu podařilo zajistit důkazy v podobě kamerových záznamů a konkrétních dozorců, kteří odsouzenou Večerkovou připoutali. Co přesně se na cele stalo, ví jen ona a dozorci. Tam kamery nebyly.