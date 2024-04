„Na místě se podařilo zajistit už jen asi 7,2 gramu pervitinu,“ konstatoval minulý týden ve čtvrtek u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě státní zástupce Luboš Oujezský při čtení obžaloby.

Milovaný smažák: lidová klasika podražila, víme, kolik stojí v Brodě

Venzhöfer se u soudu ke všemu přiznal. „Drogy beru už dvacet, ale od toho incidentu na pumpě se snažím vést normální život. S drogami chci skoncovat. Budu se léčit, protože nyní mám motivaci, kterou jsem dřív neměl. Mám přítelkyni a spolu vychováváme holčičku,“ kál se u soudu Venzhöfer, který už strávil po kriminálech deset let. V drtivé většině případů to bylo za majetkovou trestnou činnost. Naposledy dostal třicet měsíců. Mimo jiné i za drogovou trestnou činnost. Nyní mu za přechovávání a poskytnutí drogy za protislužbu hrozil další trest od dvou do deseti let.

Žalobce pro Venzhöfera požadoval nepodmíněný trest od tří do čtyř let. Podle Oujezského obžalovaný sice u soudu přiznal vinu, ale podle něj to nelze brát jako významnou polehčující okolnost. „Obžalovaný byl přistižen při činu. Navíc, pokud tvrdí, že se snaží skoncovat s drogami, pak jde pouze o účelový postoj,“ řekl soudu žalobce. Vychází z toho, že se Venzhöfer přihlásil na odvykací kúru teprve před týdnem. „Chci vést normální život. Do vězení mě můžete poslat kdykoli,“ reagoval na to Venzhöfer.

Internetové podvody na vlastní oči. Lidé je mohli vidět v Havlíčkově Brodě

Soud nakonec obžalovaného do vězení neposlal. Podle soudce Jana Doležala před nimi nestojí klasický drogový dealer, ale člověk, který pouze v několika málo případech poskytl někomu jinému drogu za protislužbu. Navíc to podle soudu bylo už před dost dlouhou dobou. „Do vězení vás můžeme poslat kdykoli, to máte pravdu, ale nyní to zatím nebude,“ řekl obžalovanému Doležal.

Senát nakonec Venzhöfera potrestal třemi roky. Trest mu ale odložil na zkušební dobu pěti let. K tomu musí být pod dohledem úřadů a musí se léčit ze závislosti na drogách. „Pokud tomu tak nebude a budete se léčbě vyhýbat půjdete na tři roky do vězení,“ řekl jasně obžalovanému soudce Doležal.

Aktivita klíšťat na Vysočině roste. Encefalitida se loni nevyhnula ani Brodsku

Rozsudek není zatím pravomocný. Státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. S největší pravděpodobností se ale odvolá. Kauzou se tak ještě zřejmě bude zabývat soud v Pardubicích.