Štrausovými případy se zabýval i Okresní soud v Havlíčkově Brodě, kde byl naposledy v roce 2022 uznán vinným a odsouzen.

Pád nadějného hokejisty z Havlíčkova Brodu. Je ve vazbě, čelí vážným obviněním

Podle informací Deníku to bylo za řízení pod vlivem návykové látky. Štraus za to dostal podmínku, peněžitý trest 104 tisíc korun a zákaz řízení na třicet měsíců. Štraus je tedy v podmínce až do května 2025.

Loni v srpnu pak skončil před soudem znovu. Obviněn byl z maření výkonu úředního rozhodnutí, když měl porušit soudní zákaz řízení. Štraus byl nakonec tohoto obvinění zproštěn, protože se neprokázalo, že by se porušení zákona dopustil.

Nehoda u Štoků blokovala tah na Jihlavu. Jeden vážně zraněný skončil v nemocnici

Letos v únoru pak Štraus skončil ve vazbě, kam ho poslal Okresní soud v Jihlavě. Kriminalisté Štrause obvinili z prodeje drog. Spolu s ním skončil ve vazbě ještě padesátiletý muž ze středních Čech. Ten měl ve velkém vyrábět pervitin někde na Lounsku.

Třetím obviněným je třicetiletý kurýr, který měl vyrobený pervitin vozit od výrobce Štrausovi do Havlíčkova Brodu. Štraus pak měl drogy dál takzvaně rozpalovat uživatelům na Havlíčkobrodsku a dalších okresech na Vysočině. Za to mu nyní hrozí trest od dvou do deseti let.