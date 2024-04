Byly to sice jen dva zápasy, během nichž nebodoval - do statistik se zapsal pouze dvěma trestnými minutami - ale mělo jít o důležitou zkušenost. Bohužel talent Jakuba Štrause záhy vyhasl. Jeho zájem se obrátil k drogám, za což mu nyní hrozí, že bude sklízet další trestné, ne minuty, ale hodiny a dny za mřížemi.

„Jakub všechny v dorostu převyšoval svojí postavou. Byl silný a šikovný s hokejkou. Když ho ale ostatní spoluhráči dorostli, trochu takzvaně ztratil. Měl talent, o tom není žádných pochyb. Problém je v tom, že svých schopností nevyužil naplno. Je to škoda,“ vyjádřil svůj názor člověk, který měl do tehdejšího dění v havlíčkobrodském hokeji velký vhled. Své vyjádření kvůli současným okolnostem poskytl pod podmínkou zachování anonymity. Redakce jeho jméno zná.

Řidič srazil v Ledči chodce a ujel. Policie hledá viníka i další svědky nehody

O jaké okolnosti jde? Jakub Štraus, který nebyl dosud soudně trestán, skončil letos 11. února ve vyšetřovací vazbě. Poslal ho tam Okresní soud v Jihlavě. Štraus si proti tomu podal stížnost. Jenže Krajský soud v Brně ji na konci února zamítl jako nedůvodnou.

Podle informací Deníku kriminalisté Štrause obvinili z prodeje drog. Spolu s ním skončil ve vazbě ještě padesátiletý Jaroslav Roflík ze středních Čech. Ten měl ve velkém vyrábět pervitin někde na Lounsku. Třetím obviněným je třicetiletý kurýr, který měl vyrobený pervitin vozit od výrobce Štrausovi do Havlíčkova Brodu. Štraus pak měl drogy dál takzvaně rozpalovat uživatelům na Havlíčkobrodsku a dalších okresech na Vysočině. Údajně měl drogy mimo jiné po Havlíčkově Brodě rozvážet na elektrické koloběžce. Tuto informaci se ale redakci nepodařilo ověřit.

Soud uložil devět let vězení za podvody muži, který se osmnáct let skrýval

Případem se zabývají krajští kriminalisté na Vysočině. Už z tohoto pohledu jde o závažnou rozsáhlou trestnou činnost. Kriminalisté případ mapovali několik měsíců, minimálně od loňského podzimu.

„Kriminalisté ve spolupráci se speciální zásahovou jednotkou zadrželi přímo při páchání trestné činnosti tři podezřelé osoby. Všechny vyšetřovatel obvinil z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, spáchaného formou spolupachatelství,“ informovala krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

Cigarety ukryté ve dveřích dodávky. Celníci na Vysočině zabavili desítky kartonů

Za to jim hrozí trest od dvou do deseti let. Vyrobit a prodat měli stovky gramů tvrdé drogy. Kriminalistům se podle mluvčí podařilo trestnou činnost zmapovat od samého počátku. Od zajištění materiálu k výrobě pervitinu, jeho výrobu a i následnou distribuci, ke konečným uživatelům. K dalším podrobnostem případu se policie ale nechtěla vyjadřovat. „Až do konce vyšetřování nebudeme tento případ nijak podrobněji komentovat,“ dodala Čírtková.

Kurýr je stíhán na svobodě. Štraus a Roflík i nadále zůstávají ve vazbě. Roflík tento týden žádal jihlavský soud o propuštění z vazby. To ale soud ve středu 3. dubna zamítl.

Muž z Brodu rozsypal při útěku před policisty drogy na poli. Skončil před soudem

„Klient si podal dvě žádosti o propuštění z vazby. Soud je zamítl, protože vyšetřování není u konce. Na začátku se sice klient k trestné činnosti přiznal, ale nyní se objevili noví svědci, kteří ho mají z trestné činnosti vyviňovat,“ řekl po vazebním zasedání obhájce Roflíka Martin Klimo.

Obhájce Štrause se nechtěl vyjadřovat vůbec. Deník oslovil i rodinu Jakuba Štrause. Ta se také odmítla k okolnostem zadržení jejich příbuzného jakkoli vyjadřovat.

Dělostřelecké i ruční granáty našel muž v lese u Havlíčkova Brodu

Jakub Štraus byl zaměstnán u svého otce, který podniká v pohostinství. To už ale asi čtyři roky neplatí. Jeho otec vlastní několik restaurací. V Havlíčkově Brodě je to například hostinec Rebel Na Rynku na Havlíčkově náměstí. Jakub Štraus se poté snažil živit sám svými podnikatelskými pokusy.

V mládí nastupoval za juniorskou hokejovou reprezentaci U16 a U17. Ještě v sezoně 2007/2008 hrál přebor v Chotěboři. Od té doby byl s aktivním hokejem konec.