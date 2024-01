„Odvolací soud napadený rozsudek v případě obžalovaného zrušil a vrátil věc Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě k novému projednání,“ informovala o výsledku úterního veřejného zasedání mluvčí soudu Kateřina Podeszwová. Podrobnější odůvodnění bude jasné až v písemné verzi rozhodnutí.

Podle informací Deníku ale havlíčkobrodský soud bude muset znovu posoudit všechny důkazy a zdůvodnit svá rozhodnutí, případně dokazování doplnit. V případu například proti sobě stojí dva rozdílné posudky. Soud musí podrobně zdůvodnit, proč se přiklonil k jednomu z nich.

Obžalovaným lékařem je Pavel Bílek. Ten před dvěma a půl lety ošetřoval pětašedesátiletého Františka Dunkela z domova důchodců ve Věži na Havlíčkobrodsku poté, co ho do nemocnice přivezla záchranná služba s poraněnou hlavou. Pacient tehdy spadl ze schodů.

Lékař poslal muže na rentgen, ale ten podle něj neukázal nic závažného. Pacientovi zašil poranění na hlavě a poslal ho zpátky do domova. Bílek u soudu řekl, že to bylo nejlepší řešení, protože byl pacient zmatený. „Byl jsem přesvědčen, že v domově bude pod dohledem,“ vyjádřil se u soudu sedmatřicetiletý Bílek. Jenže klient domova ve Věži v noci zemřel.

Případ začala řešit policie. Ta zjistila, že muž měl prasklou lebku, ale nikdo z lékařů to nezjistil. Kriminalisté nakonec obvinili lékaře Bílka a jeho kolegyni, která pacientovi dělala rentgen hlavy. Ani ona si fatálního poranění nevšimla. Havlíčkobrodský soud ale oba lékaře loni v září viny zprostil.

„Skutek, pro něž byli oba obžalovaní stíháni, není trestným činem. Podle názoru soudu není dána příčinná souvislost mezi jednáním lékařů a smrtí pacienta,“ konstatovala po vyhlášení rozsudku předsedkyně senátu Kateřina Kerbrová.

Obžaloba lékaři vyčítala mimo jiné absenci CT vyšetření, které by otok a krvácení do mozku odhalilo. Lékař se hájil tím, že kromě rány na hlavě neměl pacient žádná jiná poranění, ani netrpěl příznaky, kvůli kterým by musel CT vyšetření podstoupit. Od lékařů záchranné služby ale Bílek měl informace, že pacient spadl ze schodů na hlavu a také zvracel. Lékařka pak podle žalobce špatně vyhodnotila rentgenový snímek.

Odvolací soud v Pardubicích ale v případě lékařky osvobozující rozsudek potvrdil a je tak pravomocný. Lékař Bílek ale bude muset znovu k soudu. Kdy bude nařízeno další hlavní líčení, není zatím jasné. Velkou kritiku si lékaři u soudu vyslechli od bratra poškozeného. Ten je přesvědčený že lékaři zanedbali péči.