Roman Martínek dnes 15:10

Deset let od pádu mostu ve Vilémově je případ z hlediska trestní odpovědnosti a soudů pravomocně ukončený. Z deseti obžalovaných, kteří byli hnáni k odpovědnosti, bylo šest odsouzeno k podmíněným trestům. Soudní tahanice trvaly devět let. Most ve Vilémově se zřítil 4. září 2014, v jeho sutinách zemřeli čtyři dělníci.