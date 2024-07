Šedesátiletý Kurej tehdy soudu mimo jiné řekl, že pervitin prodával, aby měl peníze na živobytí a i kvůli tomu, že si drogami léčil zdraví. K soudu v Havlíčkově Brodě loni přišel s pokorou. Přiznal vinu a dodal: „Nechtěl jsem drogy prodávat, ale vždycky mě nějak ukecali. Teď už s tím chci do budoucna definitivně skončit,“ dušoval se Kurej loni v říjnu.

Jenže ještě nestačilo zaschnout razítko na odsuzujícím rozsudku, a Kurej dál drogy prodával až do konce loňského roku. Klienty měl jak v Mírovce, tak v Havlíčkově Brodě a Jihlavě.

„Obžalovaný dál prodával drogy před rozsudkem v Havlíčkově Brodě, tak i po něm,“ podotkl jihlavský okresní státní zástupce Kamil Špelda, který na Kureje podal obžalobu za prodej pervitinu dalším nejméně jedenácti lidem v období od loňského května do prosince. Kurej si tak měl vydělat desítky tisíc korun. Při domovní prohlídce mu policie zabavila peníze i drogy.

Okresní soud v Jihlavě ho pak za to poslal na dalších pět let do vězení. V úterý 16. července pak verdikt potvrdil Krajský soud v Brně.

„Odvolání obžalovaného proti rozsudku jihlavského soudu bylo krajským soudem zamítnuto jako nedůvodné,“ konstatovala mluvčí brněnského soudu Klára Belkovová.

Kurej tak ve vězení stráví dalších sedm a půl let svého života. Do vězení nastoupil letos v březnu. Jenže to nemusí být vše. Jihlavský žalobce na Kureje podal další obžalobu.

Kurej je podle soudů speciálním recidivistou, kterému byly opakovaně ukládány nepodmíněné tresty odnětí svobody. Od roku 2019 až do roku 2023 byl totiž třikrát odsouzen za drogovou trestnou činnost. V páchání trestné činnosti většinou pokračoval i po propuštění z vězení.