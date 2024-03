„Obviněná je též jedna právnická osoba, a to jak z porušení povinností při správě cizího majetku, tak ze zločinu legalizace výnosu z trestné činnosti,“ informovala krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková. Ta nechtěla upřesnit, z čeho konkrétně jsou osoby obviněny. „K jednotlivým skutkům se s ohledem na probíhající trestní řízení podrobněji vyjadřovat nebudeme, abychom nemařili účel trestního řízení,“ dodala mluvčí.

Deník oslovil jak Pavla Kopeckého, tak druhého obviněného ředitele Jiřího Veselého. „Nechci se o tom bavit, je to velmi čerstvá a živá věc,“ uvedl pouze Veselý. Kopecký zatím na e-mailové dotazy Deníku nereagoval.

Na situaci reagoval současný starosta Golčova Jeníkova Jiří Brož. „Informaci mám pouze od vás, ale pokud je pravdivá, tak mohu říct jen to, že podobný postup ze strany policie jsme očekávali,“ komentoval Brož. Víc se k případu nechtěl vyjadřovat. Pouze podotkl, že vedení radnice rozhodlo o tom, že provede zpětný audit hospodaření na radnici za minulého vedení. „Auditor už máme vybraného,“ dodal Brož.

Policie sice nechce zveřejnit konkrétní informace k okolnostem případu, ale sám bývalý starosta Kopecký se k tomu vyjádřil na konci loňského roku, kdy svou funkci na jednání zastupitelstva položil. „Šlo o to, že máme v plánu výstavbu hasičské zbrojnice na bývalém koupališti. Když ta akce byla vypsaná, pojal jsem myšlenku, že by bylo dobré, mít koupaliště vyklizené. Byly tam obrovské hromady hlíny, které se tam v průběhu let navozily. Bohužel jsem kalkuloval, že to bude stát mnohem menší peníze, než to stálo, a rozhodl jsem o tom bez souhlasu zastupitelstva. To byla politická chyba, kterou jsem udělal,“ řekl Deníku Kopecký po jednání zastupitelstva třicátého listopadu loňského roku.

Co se dělo kolem starosty v Golčově Jeníkově? Radnice zvažuje hloubkový audit

Podle něj ani není jasné, jestli městu vznikla nějaká škoda. „Materiál, který jsem vyfakturoval, tak se odvozil. Jde o částku přes tři miliony korun,“ dodal bývalý starosta.

Radnice v Golčově Jeníkově nyní bude řešit, zda a s jakou částkou se jako poškození připojí k trestnímu řízení. Podle informací Deníku ji policie vyčíslila asi na 1,5 milionu korun.