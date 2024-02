Obavu o svého blízkého měla žena, která se v pondělí obrátila na policii. Bála s, že si muž bude chtít ublížit. Policisté proto po něm začali ihned pátrat.

Ilustrační foto. | Foto: Jiří Skála

Zjistili, že by se muž mohl nacházet na místě nedaleko Havlíčkova Brodu. Do akce se zapojil také vrtulník, který muže našel i s jeho autem na lesní cestě. „Muž se nacházel ve vozidle ve špatném zdravotním stavu, proto byla na místo přivolána zdravotnická záchranná služba, která si muže převzala a převezla jej do havlíčkobrodské nemocnice,“ sdělila policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni