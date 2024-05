Soud se případem zabývá už podruhé. V prvním kole byli obviněni dva lékaři - pracovnice rentgenu a chirurg Pavel Bílek. Ten zraněného pacienta poslal na rentgen hlavy. Lékařka jej vyhodnotila jako negativní. Totéž udělal Bílek. Poté, co Dunkelovi ošetřil poraněnou hlavu, poslal ho zpátky do domova. Jenže tam o několik hodin později zemřel. Příčinou smrti bylo krvácení do mozku.

Později vyšlo najevo, že oba lékaři rentgenový snímek špatně vyhodnotili. Muž měl totiž prasklou lebku. Kromě toho měl další závažná poranění hrudníku a zlomeninu pánve. Soud nakonec oba lékaře zprostil viny. Odvolací soud v Pardubicích verdikt potvrdil pouze u lékařky z rentgenu, v případě chirurga Bílka verdikt zrušil a vrátil případ k novému projednání havlíčkobrodskému soudu.

Bílek na středeční jednání nedorazil. Soud proto vyslechl dvě svědkyně a znalce. „Lékař udělal chybu, když pacienta nehospitalizoval,“ řekl soudní znalce Tomáš Kozák. Jinak ale podle něj lékaři postupovali správně, když nechali pacientovi udělat rentgen hlavy. Podle něj ale měli prasklou lebku poznat.

„U nás v nemocnici to chodí tak, že se obdobné případy konzultují se starším lékařem,“ řekl Kozák. Podle něj ale měli lékaři na záchranu života pacienta málo času.

„Havlíčkobrodská nemocnice není na podobné typu zákroků vybavená. Pacient by musel být okamžitě odeslán na specializované oddělení do Hradce Králové či Prahy. Nějakou dobou by trvaly i laboratorní rozbory, než by se k takovému kroku rozhodli,“ vypověděl Kozák.

Bratr zemřelého lékařům vyčítal, že ho neposlali na CT vyšetření. Lékař namítal, že to nebylo možné, protože se pacient choval neklidně a chtěl zpátky do domova. „Neklidní pacienti se mohou uspat, aby bylo možné CT vyšetření udělat. Je to na rozhodnutí lékaře či konzultaci,“ podotkl znalec Kozák.

Podle něj měl pacient malou šanci na záchranu života. Upozornil i na to, že v lékařské zprávě nejsou záznamy o tom, že by lékař pacienta prohlédl a zjistil další zranění.

Soudkyně Kateřina Kerbrová musela hlavní líčení odročit. Chce ještě vyslechnout obviněného lékaře. Teprve pak ve věci znovu rozhodne.