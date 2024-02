Odvolací soud v Pardubicích musí znovu otevřít kauzu tragického pádu mostu ve Vilémově na Havlíčkobrodsku. Nejvyšší soud zrušil rozsudek nad Michalem Hejkalem, Milanem Macurou, Jurajem Noskem a Františkem Lízalem. Zároveň ale odmítl dovolání odsouzeného Romana Bednaříka. ČTK to zjistila z justičních databází. Při stavebním neštěstí v roce 2014 zemřeli čtyři lidé, dva utrpěli zranění.

V září 2014 se zřítil most ve Vilémově na Havlíčkobrodsku, o život přišli čtyři dělníci | Foto: Deník/ Archiv VLP

Před Okresním soudem v Havlíčkově Brodě původně čelilo obžalobě deset lidí, proces měl složitý vývoj. Jako první byli pravomocně odsouzeni stavbyvedoucí Josef Spour a Roman Bednařík. Dostali dva roky vězení s podmínečným odkladem na tři roky a také zákazy činnosti. Podle rozsudku, který obstál i před Nejvyšším soudem, se dopustili obecného ohrožení z nedbalosti.

Pád mostu ve Vilémově: Stavbyvedoucí dostali kvůli chybě soudu minimální tresty

Později byli odsouzeni ještě Hejkal, Macura, Nosko a Lízal, vyslechli si trest 1,5 roku vězení s podmínečným odkladem na dva roky. Na stavbě působili v různých rolích, jako dozor či stavbyvedoucí. Hejkal podal úspěšné dovolání, na jehož základě Nejvyšší soud rozhodl také ve prospěch Macury, Noska a Lízala, kteří sami dovolání ani nepodávali. "Přikázal věc znovu rozhodnout Krajskému soudu v Hradci Králové – pobočce v Pardubicích," uvedla na dotaz ČTK mluvčí krajského soudu Kateřina Podeszwová.

Plné odůvodnění Nejvyššího soudu zatím není dostupné. Z informací poskytnutých Podeszwovou plyne, že se krajský soud musí znovu zabývat otázkou, zda bylo počínání Hejkala, stejně jako dalších aktérů, "dostatečně významnou příčinou škodlivého následku".

Nové trestní oznámení na projektanty: kauza pádu mostu ve Vilémově pokračuje

"Je totiž skutečností, že jednotlivé příčiny a podmínky (zde jednání jednotlivých obviněných) nemusí mít pro způsobení následku stejný význam (gradace příčinné souvislosti). Důležité je, aby jednání pachatele bylo z hlediska způsobení následku příčinou dostatečně významnou," uvedl Nejvyšší soud. Pokud by se ukázalo, že jejich podíl na neštěstí byl nepatrný, nešlo by o trestný čin.

Téměř 90 let starý klenutý most přes říčku Hostačovku ve Vilémově procházel v roce 2014 rekonstrukcí, která byla součástí modernizace silnice druhé třídy 345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Kraj Vysočina zakázku za více než 200 milionů korun zadal konsorciu stavebních firem M-Silnice a Strabag. Most opravovala jako subdodavatel společnost Bögl & Krýsl.

Most se zřítil 4. září 2014. Pod klenbou pracovala skupina dělníků. Dva zraněné se podařilo vyprostit. Čtyři na místě zemřeli.