Obžalovaný argumentoval tím, že nebyly naplněny podmínky pro vzetí do vazby, tedy že by uprchl nebo se bude skrývat, aby se vyhnul trestnímu stíhání. Také namítal, že nehrozí ani to, že by znovu vraždil. Vrchní soud ale nemohl obžalovanému vyhovět, protože je ve vazbě za závažnou trestnou činnost a dostal vysoký trest, byť nepravomocný.

V případu vraždy ženy v Chotěboři padl rozsudek. Vrah je podle znalců sadista

Proti rozsudku se dotyčný ihned po vyhlášení odvolal. „Rozsudek zbývá doručit poslednímu poškozenému, poté bude spis předán Vrchnímu soudu v Praze k projednání odvolání,“ informoval o aktuálním stavu mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové Martin Kos.

Muž dostal trest za to, že během soulože zardousil poškozenou, s níž měl oboustranně dobrovolný sex. K činu došlo v únoru loňského roku. Obžalovaný argumentoval tím, že to byla nešťastná náhoda. Ženu zabít nechtěl. Přiznal, že ji rukou přidušoval. Bylo to ale podle něj kvůli zvýšení sexuálního vzrušení. Soudní lékař ale konstatoval, že šlo o velkou sílu. Podle znalců pak muž trpí sexuální deviací a sadismem. Po vraždě obžalovaný vynesl tělo ženy do parčíku před domem, kde ho našel náhodný svědek.