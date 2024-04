Tetovací strojky a starožitné mince si odnesl z tatérského studia v Havlíčkově Brodě zatím neznámý pachatel. Hledá ho policie.

Zloděj vykradl v Havlíčkově Brodě tatérské studio. Ilustrační foto: Deník/Magda Vránová

K vloupání do tatérského studia v Havlíčkově Brodě došlo v období od prvního do čtvrtého dubna. „Pachatel násilně vnikl do vnitřních prostor studia, které prohledal a odcizil strojky sloužící k tetování a nalezené starožitné mince,“ popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Neznámý zloděj napáchal škodu vyšší než sedmdesát tisíc korun. „Policisté po pachateli pátrají,“ dodala mluvčí.