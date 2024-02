V Bartoušově, Havlíčkově Brodě, Poříčí a Šlapanově. Tam všude řádili na přelomu roku dva zloději, kteří se vloupali do chat, garáží a rodinných domů na Havlíčkobrodsku. Za sebou nechali škodu přes sto šedesát tisíc korun. Policistům se je podařilo v těchto dnech dopadnout.

Ukrytá ukradená elektrocentrála. Některé věci policisté vypátrali dříve, než je stihli pachatelé zpeněžit a můžou se vrátit zpět svým majitelům. | Foto: Deník/František Vondrák

Muži jsou obvinění ze sedmi vloupání v lednu tohoto roku a jednoho loni v prosinci. „Muži se do objektů dostali za užití násilí, následně je prohledali a odcizili cokoliv, co se dalo zpeněžit. Peníze poté používali pro svoji potřebu,“ sdělila policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Mezi ukradenými věcmi byla jízdní kola, starožitné hodiny, televizor, zahradní kára, elektrocentrála a jiné nářadí, drobná finanční hotovost, ale i lahve s alkoholem. „Některé věci policisté vypátrali dříve, než je stihli pachatelé zpeněžit a můžou se tak vrátit zpět svým majitelům,“ doplnila mluvčí.

Na základě rozhodnutí soudu byli muži vzati do vazby a policisté je eskortovali do věznice. „Muži ve věku osmnáct a dvaačtyřicet let byli obviněni ze spáchání pokračujících přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci,“ řekl zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality Martin Kovařík. Starší z obviněných byl v minulosti již soudně trestán především za majetkovou a drogovou trestnou činnost. Za sebou má i pobyty ve vězení. Mladší z mužů je už vyšetřovaný v souvislosti s jinou trestnou činností.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni