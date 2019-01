HAVLÍČKŮV BROD - V rámci Velikonočního turné zavítala do havlíčkobrodského music clubu Effect kapela Mig 21. Kromě písní z nejnovějšího alba The best of zazněly také známé hity jako Snadné je žít, Slepic pírka nebo Malotraktorem.

Jiří Macháček je nejenom skvělý herec, ale předvádí se i jako originální muzikant. | Foto: DENÍK/Miloš Novák

Frontman Jiří Macháček svůj zpěv doprovázel originálními pohyby, scénkami s nejrůznějšími rekvizitami a k tanci dokázal strhnout celé publikum.

Hudební styl kapely Mig 21 je trochu netradiční…

Náš styl vystihuje skříňka s upomínkovými předměty naší skupiny, kterou jsme si sami vyrobili a stále ji ladíme (otevře skříňku ze zeleného plyše, která se po zapojení do zásuvky rozzáří a jsou vidět nejrůznější drobné předměty). Snažíme se prodávat například samolepky s panáčkem pilota neboli přímo s pilotem. Cestou na dnešní koncert se nám však skříňka začala rozpadat, takže ji dáváme do kupy, aby před koncertem byla v pořádku. Tak, jak teď vypadá naše skříňka, tak zhruba vypadá i náš styl.

Při vašem turné objíždíte Českou i Slovenskou republiku, což musí být docela náročné. Kde berete energii na vystoupení?

Ano, je to náročné. Samozřejmě sex, drogy a rokenrol jsou věci, které dohromady tvoří takovou naši základní čerpací stanici energie, ze které bereme energii na naše hraní.

A co náměty na vaše písně?

Stačí se třeba chvilku zamyslet, nebo naopak vůbec nepřemýšlet, a hlavně hodně naslouchat a dívat se kolem sebe. Tu je něco hezkého, tam zase také. Je třeba všímat si těchto věcí.

Kromě zpěvu se věnujete herectví. Kde vás diváci uvidí v blízké době?

To záleží především na divákách…a na divácích, jestli si zajdou do kina nebo do divadla.

Mohl byste zmínit konkrétní akce?

Konkrétně třeba nejlépe na film anebo na divadelní hru.

Co rád děláte ve volném čase, pokud nějaký máte?

Říká se, že umělec pracuje, i když odpočívá. Já bych to rád potvrdil, nemám mnoho volného času. Když ovšem nějaký mám, věnuji se takovým věcem, jako jsou naše dárkové předměty, které prodáváme za tak nízké ceny, že by byla hloupost si je nekoupit. Ale to už dělám trochu reklamu našim dárkovým předmětům, omlouvám se.

Jak by vypadala vaše ideální dovolená?

To vím zcela přesně, mohu vám to dokonce ukázat. My dva bychom leželi někde na pláži (bere redaktorku kolem ramen), vy byste ležela zhruba takhle, má ruka by dělala zhruba toto, zatímco já svými chlípnými ústy bych vás zezadu kousal do boltce svými tupými, již ztuplými ústy (kouše redaktorku do ušního boltce).

Myslím, že to bylo vyčerpávající, děkuji za rozhovor.

Takže vyrážíme? Kam? To se stačí zamyslet… Co je v Havlíčkově Brodě podle vás nejlepší? (Zezadu místnosti kolega volá: „Cihlář! Takovej kachňák…“ Jiří Macháček: Kachňák? Výborně!)