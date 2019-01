Havlíčkův Brod - Úžasnou přehlídku aktů vytvořených největšími českými malíři první poloviny 20. století nabízí milovníkům výtvarného umění havlíčkobrodská Galerie výtvarného umění.

Výstava Koupání bude otevřena do konce března. | Foto: Ivo Havlík

Výstava pod názvem Koupání je současně, ve shodě se svým podtitulem, exkurzem do dějin umění, v němž kurátorka expozice Markéta Odehnalová uvádí: „Umělce fascinovalo lidské tělo odedávna. Obnažené lidské tělo zachycovali jen tak pro radost, častěji však do něj vkládali další významy. Tělo pro ně bylo symbolem, nositelem určité myšlenky, nálady, životního pocitu, atmosféry doby”.

Obecné vyjádření Odehnalová rozebírá na řadě příkladů a stručné charakteristiky některých děl.

„Malebné a velmi lyrické jsou Dvě ženy v koupelně od Rudolfa Kremličky”, píše mladá kurátorka. Možná někteří vědí, že velkým přítelem Kremličky byl Jan Bauch, který je v brodské expozici rovněž zastoupen olejem – Ležící akt z roku 1934.

Objev v knihkupectví

Zvláštní náhoda tomu chtěla, že autor vernisážní fotoreportáže v blízkém sousedství galerie v bednách od banánů plných knih, nabízených s velkou slevou knihkupectvím Divizna, objevil memoáry Jana Baucha Barvy století - Čím jsem žil. Malíř v ní píše o rozdílných pohledech na akty.

„Záleží ovšem na tom, jak se to dělá. Jedním z mých témat například byl ženský akt. Muselo také nezbytně docházet k jakýmsi shodám s Kremličkou - myslím k vnějším shodám - jež přinášelo společné téma, které bylo hlavním tématem Kremličkovým. Ale právě tady jsem se vlastně s Kremličkou rozcházel dost radikálně. Jeho žena, to byla růžová, divadelně zářící sladká smyslnost. Vždycky znovu ten odér ženství vkomponovaný do dekorace obrazu,” charakterizuje Bauch Kremličkovy světoznámé akty a popisuje svůj přístup k námětu, který ve výtvarném umění považuje za elementární.

Žena jako věčná krása i drama

„Já jsem naopak cítil nahou ženu jako prazáklad všech tvarů a jako nikdy nekončící drama. Nechtěl jsem ztratit nic z animálnosti, z magické erotické přitažlivosti tvarů ženského těla. Ale zároveň jsem cítil erós jako zdroj všech lidských energií,“ míní Bauch a pokračuje:

„Žena plodí neustále život. Je v ní mohutnost aktu plození i rození. Je hmotná a těžká. Je i útlá a nedosažitelně krásná. Ale je zároveň tragická. V jejím mateřství se opakují všechny základní děje světa. Největší oddanost, jaké je člověk schopen, je v matce tisknoucí dítě k hrudi. Je v tom tušení válek, strach z vraždění neviňátek. Ale zároveň je v ženě krása i hrůza lásky. Viděl jsem tak ženu jako téma elementární, jako neustálý zápas hmot a dějů a jako sám život,” uzavírá Jan Bauch.

Současná výstava v brodské galerii možná více návštěvníků přivede k zájmu o literární vyjádření slavných českých malířů a sochařů k věčnému tématu, jakým je především ženský akt.

Výstava Koupání potrvá v havlíčkobrodské Galerii výtvarného umění až do 27. března.

AUTOR: Ivo Havlík