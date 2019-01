Havlíčkův Brod – Rok 2011 je Rokem Karla Havlíčka Borovského. Uplyne totiž nejen 155 let od jeho smrti, ale i 190 let od jeho narození.

Karel Havlíček Borovský | Foto: DENÍK/www.trekkies.cz

A navíc to bude i 160 let od Havlíčkovy deportace do Brixenu. Havlíčkobrodský Syndikát novinářů při té příležitosti vyhlásil soutěž Epigram 2011.

„Soutěž je určena všem autorům schopným epigramem reagovat na jevy kolem sebe, a tak ve výročním Havlíčkovském roce 2011 povzbudit tvorbu tohoto zatím opomíjeného žánru,“ prozradil za organizátory Jan Kliment.

Slovník pojmů literární teorie uvádí: epigram je krátká satirická báseň s vyostřenou pointou. Trefně vyjádřeno jedním z účastníků soutěže Epigram 2006: „…jde jen o pár slov, o několik gramů, ale s myšlenkou vážící snad tunu.“

Soutěž Epigram 2011 je vyhlášena ve třech kategoriích: A) – pro autory do 25 let věku, B) – do 55 let a C) – tvůrcům starším pětapadesáti let. Přihlásit lze maximálně 15 původních epigramů ne starších tří let. Uzávěrka přijímání soutěžních prací bude 30. června 2011.

Předpokládaným vyvrcholením autorské soutěže má být vydání sborníku vybraných epigramů a jeho veřejné uvedení při setkání tvůrců ve druhé polovině roku. Více informací na adrese Syndikat. vysocina@volny.cz.