Praha, Nová Ves u Světlé nad Sázavou – V pouhých šestnácti letech se Josef Saska vypravil z Vysočiny do hlavního města Prahy, aby tam vystudoval vše, co je v českém výtvarném světě možné vystudovat.

Vlastní tvorba potom letos třiašedesátiletého Sasku začlenila mezi špičku našeho výtvarného umění konce starého a počátku nového milénia.

Od horního toku Sázavy si Saska k Vltavě vzal to nejcennější: „Téměř celá jeho tvorba je bytostně spjata s přírodou a lidmi tohoto malebného, ale i nostalgického kraje na pomezí Čech a Moravy. Sem nás vedou i jeho rané umělecké zkušenosti ve výtvarném kroužku havlíčkobrodského malíře Jana Jůzla, který jako první Saskovi pomáhal na umělecký svět v letech 1960 až 1964,“ řekla Hana Nováková, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. „Sám precizní kreslíř a vřelý vyznavač přírody bezesporu podpořil kreslířský talent a pozorovací zaujetí svého žáka a možná spíše vahou své lidské osobnosti se podílel svým způsobem stejně významně na výchově mladého adepta umění jako o deset let později profesor Ladislav Čepelák na Akademii výtvarných umění v Praze. Tento vynikající grafik a pedagog kromě dokonalého ovládnutí grafických technik v Saskovi utvrdil důležitou výtvarnou vlohu – krajinářskou, k níž Saska přirozeně tíhnul. Nicméně od samého začátku Saska rozvíjel souběžně i svůj výtvarný zájem o portrét, figuru, zátiší a další žánry,” zhodnotila Saskovo dílo Nováková.

V souzvuku malby a grafiky

Saska uspořádal již téměř šedesát výstav doma i v cizině. Úvodní slovo na nich často vyslovuje pražský kunsthistorik Miroslav Kudrna.

Na vernisáži v Jihlavě před časem uvedl, že Josef Saska je autorem tvořícím v souzvuku dvou uměleckých disciplín – malby a grafiky – a ocenil umělcovu schopnost odezvy na rané vizuální podněty z Posázaví, z vysočinských lític i z poklidné scenérie rodného kraje – kostelíky z Loukova, Řečic či Meziklasí: „Dovede pronikat do skutečných věcí. Vhlíží do lidských osudů ve zlomcích rozhovorů i těch nevyřčených při kratochvilných setkáních s muzikanty, skláři, hráči karet, s hospodskými z předměstí a rozjívenými dětmi na pouti. Jakoby nevhod se mu vrylo do vědomí, a proto je nelze jen nezúčastněně zaznamenávat, ale se zasmušilou vážností se také sám vyslovit k tragikomickému údělu.”.

V Paříži potkával Toyen

Po pražských studiích, absolutoriu Střední odborné školy výtvarné (1968), Akademie výtvarných umění v ateliéru profesora Ladislava Čepeláka (1974) a následující aspirantuře u téhož učitele, se Saska s paletou rozjel pro další silné vnější podněty do Gruzie, Itálie – Říma, Florencie a Perugie, na pařížskou L’Academie Goetz, do Finska.

Při studijním pobytu v Paříži potkával legendární Toyen, vrcholnou česko-francouzskou představitelku evropského surrealismu. „Byla velice skromná a přátelská, ještě dnes vidím, jak seděla na dvorku, protože v jejím ateliéru zrovna byli nějací řemeslníci, nic jsem tehdy neznamenal, a přesto se mnou mluvila bez přezíravosti, svoji slávu a velikost mně, mladému výtvarníkovi, nedávala na odiv,” vzpomíná Saska.

Před dvěma lety se do Francie podíval znovu. Jako laureát světového salonu „Srdce výtvarníků” získal právo po tři měsíce vystavovat ve staré synagoze na bulváru de Turenne ve městě La Ferté-sou-Jouarre v departmentu Sei᠆ne-de Marne.

Na slavnostní vernisáži bylo plno a zvídavé publikum se zájmem poslouchalo Saskovo vyprávění o jeho cestě k umění.

Povídal o svých chlapeckých začátcích ve Světlé nad Sázavou, o výtvarné třídě Lidové školy umění v Havlíčkově Brodě, o tom, jak později zúročoval svůj talent v Praze.

Na vernisáži se odehrál malý příběh. „Vzal jsem s sebou katalog k výstavě, kterou jsem měl v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, ve vysoké kvalitě ho vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod. V katalogu je můj pětatřicet let starý mastný pastel, akvarel Pařížské střechy. V synagoze jsem současně dostal několik nabídek na odkoupení obrazu za jakoukoli cenu. Řada sběratelů umění byla zklamána, že obraz nemíním prodat, jsem rád, že jsem ho nechal doma, protože bych možná tomu tlaku podlehl,” praví Saska, coby člen Sdružení českých umělců – grafiků Hollar.

U svých vzorů Picassa a Braqua

Cestou zpět se zastavil v Paříži, zašel tam na výstavu díla Luciana Freuda, britského malíře německého původu, pravnuka severomoravského rodáka, duchovního otce a zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda, autora nejdražšího obrazu od dosud žijícího malíře.

V dražbě v New Yorku byl ležící akt obézní modelky Sue Tilleyové prodán za třicet tři a půl milionů dolarů. „Ale hlavně jsem se v Paříži opět potěšil obrazy mých dvou nejmilovanějších malířů – Pabla Picassa a Georga Braqua,” uzavírá Josef Saska ohlédnutí za úspěšnou cestou do Francie.

Stejně jako úspěchů svých výstav v zahraničí si však cení pozornosti, které se dostává jeho výstavám v Česku a ve dvou městech jeho srdce – ve Světlé nad Sázavou a Havlíčkově Brodě.

Výstavy pomohly s osobní volbou

„V Rytířském sále světelského zámku jsem v mládí spatřil dvě výstavy. Obě přispěly k mému rozhodnutí dát přednost malování před hudbou. V paměti chovám plátna krajináře Jaroslava Panušky. Druhá výstava byla od dosud žijící Venduly Truhlářové, neteře Jana Zrzavého,” vzpomenul Saska u příležitosti své poslední výstavy ve městě svého dětství.

Když se v malířově rodném Havlíčkově Brodě zahajovala výstava k jeho šedesátým narozeninám, Miroslav Kudrna před početným publikem vernisáže dal zavděk ředitelce havlíčkobrodské galerie Haně Novákové, která nedlouho předtím, jak řekl: „Zcela po právu v pražském Hollaru, na půdě české kunsthistorie, konstatovala, že génius loci tohoto kraje není jen v tvorbě Jana Zrzavého, Bohuslava Reynka, Jaroslava Šerých, Pavla Sukdoláka a Jaroslava Panušky, ale pro úplnost obrazce výtvarných velikánů Havlíčkobrodska musíme do něj už nyní zařadit nejmladšího z nich – Josefa Sasku.”

Všechny síly pro umění

„Saska se rozhodl všechny síly věnovat umění, ponechat za sebou detaily a prkotiny života ostatního, zvládnout těžký boj s těmi, kteří ještě nepochopili a nedošli svojí leností a svojí vinou do útrob výtvarného umění, že v něm je přece jenom trochu vůně. Jak vypadá jeho druhý domov pražský, když se setmí a jak vypadá ono příšeří v jeho rodném kraji? Jako malíř potřebuje vyřešit spoustu otázek, které po generace všichni, kdo chtějí malovat, musí mít v rukou, aby rozbitý svět zkomponovali do jednoho celku.” Miroslav Kudrna, kurátor

Kdo je Josef Saska

Narodil se 31. července 1949 v Havlíčkově Brodě. V roce 1968 absolvoval Střední odbornou školu výtvarnou v Praze, vedl ho tam i profesor Jindřich Mahelka. Akademií výtvarných umělců v Praze ho do roku 19 74 provázel další přední český výtvarný pedagog Ladislav Čepelák. V jeho grafickém ateliéru také v roce 1979 aspiroval, po předchozím studiu na pražské Akademii výtvarných umění. Získal studijní stipendium na L´Academie Goetz v Paříži, kde tvořil u profesora Henriho Goetze. Žije v Praze a v Nové Vsi u Světlé nad Sázavou.

Ivo Havlík