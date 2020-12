/UKÁZKA NAHRÁVKY Z CD/ Nejde ani slovy popsat, jak se cítíme. Posledního půl roku jsme se intenzivně věnovali pracím na novém CD, ve studiu jsme strávili spoustu a spoustu hodin, aby nakonec naše album získalo podobu, na kterou jsme hrdí, oznamují Radek Novotný z Havlíčkova Brodu se svou kolegyní Markétou Peškovou. Společně totiž vydali své první album, které nazvali jednoduše Ve dvou.

Radek Novotný a Markéta Pešková vydali CD Ve dvou. | Foto: archiv Radka Novotného

Deska Ve dvou potěší většinu hudebních fanoušků. „Je multižánrová a lidé na ní najdu osmnáct vymazlených songů. Nechybí ani vánoční písně. Důležité je, že všechny jsou v češtině,“ podotýká Novotný. „Posluchači se mohou těšit na covery písní Shallow, A Million Dreams, Vivo per lei, I Will Follow Him, Someone Like You nebo třeba All I Want for Christmas,“ vyjmenovává.