Svoji práci bere jako koníčka. Sama říká, že je velké štěstí nebýt závislá na nabídkách. „Mám velmi šikovného manžela, který umí rodinu zabezpečit. Je proto velkou výhodou, že nemusím brát role, které nechci, nebo se mi nelíbí, a mohu hrát divadlo jenom pro radost. Chci žít tak, aby mě bavil můj život,“ říká upřímně.

I přesto, že příležitosti systematicky nevyhledává, se objevila v novém snímku s Jaromírem Hanzlíkem Léto s džentlmenem. Na natáčení vzpomíná s úsměvem, i když si při něm natrhla stehenní sval. „Stalo se mi to ve scéně, kdy jsem vylézala z vody. Měla jsem na sobě šaty, které se neměly namočit. A jak jsem myslela především na ty šaty, uklouzla mi noha a už to bylo. Zbytek natáčení jsem pak prokulhala a protrpěla,“ přiznává.

Kdybych mohla, spala bych

Do rolí se nehrne i proto, že výchova čtyř dětí jí dává poměrně zabrat. „Nemám ani vteřinu volného času. Pokud by se nějakým zázrakem volno přece jenom objevilo, šla bych spát. Klidně bych prospala dva dny a vůbec by mi to nevadilo,“ směje se slovenská herečka, která si prý nejvíce odpočine za volantem.

S úsměvem vzpomněla i na natáčení oblíbeného a divácky úspěšného seriálu Četnické humoresky. V něm trávila hodně času s Tomášem Töpferem, jakožto partnerem, v posteli. „To, že jsme se předtím neznali, mi ani tak nevadilo. Horší bylo, že jsem se hrozně styděla,“ svěřila se.

Prodávala popcorn

Alena Antalová byla kdysi přítelkyní ředitele známého cirkusu Berousek, Jiřího Berouska. Chodili spolu tři roky a herečka s ním dokonce jezdila po štacích. „Bavilo mne to. Ráda cestuji, asi je ve mně trochu z té cikánské kočovní duše. Byla jsem takovou ženou z maringotky. Bylo to úžasné, víte, jak je rychle uklizeno?“ prozrazuje se smíchem. Jistý čas i prodávala vstupenky, dělala popcorn, nebo hrála v kapele. „Těsně předtím jsem dostala cenu Thálie, takže to byl trochu paradox,“ říká Alena Antalová.

Vysněnou roli nemá, a kdyby nebyla herečkou, asi by pracovala v květinářství. „Nic totiž neumím,“ pověděla narovinu.

Sympatická blondýnka vyrůstala s rodiči v Kanadě a v budoucnu by se ráda podívala například do Vietnamu.