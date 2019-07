Právě jste absolvovala líčení, oblékání, focení. Užíváte si takové příležitosti?

Moc ne, ale dnes mám štěstí, vizážistka, stylistka, produkční i fotograf byli opravdu výborní a hlavně připravení. Oceňuji, když fotograf ví, co chce, a jenom nečeká, co před objektivem předvedu. Pak mě samotnou také něco napadne, uvolním se a je to pro mě daleko příjemnější. Herečky takové příležitosti asi mají rády, a je to v pořádku, ale já asi nemám hereckou náturu. Mě baví jenom hraní. Focení a všechny ty společenské akce okolo pro mě moc nejsou.

Vyhovovaly vám šaty, které vám dnes vybrali?

Myslím, že byly velmi ženské, pro mne tak akorát. Žádná veliká extravagance, ale zároveň výrazné, zajímavé.

Máte vyhraněný styl, co se týče módy?

Dávám přednost pohodlné eleganci. Mám ráda, když se v oblečení cítím dobře. Džíny, tenisky a trička - to je asi moje nejčastější oblečení.

Sedíme spolu v Ungeltu, kde hrajete hned ve dvou představeních – Skořápka a Přítelkyně. Proč právě tato komorní scéna?

Mám tu blízký kontakt s diváky. Všechny jemné emoce, jak u herců, ale i u diváků, jsou pak zřetelnější.

A co když ty divácké nejsou zrovna pozitivní, nerozhodí vás to?

Občas zahlédnu člověka, na kterého není zrovna příjemný pohled. Většinou to bývá muž, který byl třeba ženou donucen jít do divadla a dává to ostentativně najevo. To je nejčastější případ. Většinou ale vídám dobré emoce a ty vám to vynahradí.

To skoro vypadá, že chlapi chodí neradi do divadla…

Ani si nemyslím, že by chodili neradi. Možná tam sedávají ti, které sem jejich ženy dovlečou. Anebo by třeba i rádi šli, ale od té doby, co koupili lístky, uplynula dlouhá doba. A v ten den prostě nemají náladu, nebo chtějí dělat něco jiného. Nebo se ženou těsně předtím pohádali. Vlastně nevím… (smích)

