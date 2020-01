Narodila se v Lyonu ve Francii. Zemřela 21. ledna 1964 v Petrkově u Havlíčkova Brodu. Básnířka a překladatelka se v roce 1923 v Grenoblu seznámila s českým básníkem Bohuslavem Reynkem. Odjela s ním do Petrkova. Překládala manželovu poezii, ale po Francii se jí stýskalo celý život.

I PO SMRTI SPOLU. Hrob básnířky Suzanne Renaud a Bohuslava Reynka na hřbitově ve Svatém Kříži. | Foto: Deník/archiv

Suzanne Renaud se narodila se v rodině důstojníka Abela Renauda a jeho ženy Félicie, rozené Tartari. Když jí bylo pět let, přestěhovala se její rodina z Lyonu do Grenoblu, kde v roce 1910 její otec zemřel. Suzanne měla o 9 let mladší sestru Marcelle. Absolvovala Stendhalovo lyceum. S matkou obě sestry procestovaly Švýcarsko, Normandii a Anglii. Za první světové války tam pracovala ve vojenské nemocnici jako ošetřovatelka raněných. Pracovala jako překladatelka do The Anglo-French Review a přednášela o moderní francouzské literatuře na filozofické fakultě grenobelské univerzity.