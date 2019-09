Dětská paliativní péče je péče o umírající. Je to komplexní podpora a doprovázení celé rodiny nemocného dítěte od samého začátku, kdy lékař stanoví osudovou diagnozu, až po konec života. Je to zároveň i léčba všech příznaků těžké nemoci.

Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další strádání, jak tělesné, tak duševní. Dětská paliativní péče u nás zatím není podle lékařů příliš rozšířená a odlišuje se od paliativní péče pro dospělé. Poskytována je dětem asi do 19 let. Setkání se smrtí je vždy bolestné. Smrt dítěte či dospívajícího je vzhledem k své předčasnosti – nenaplněnosti života zesnulé osoby – navíc vnímána jako nespravedlivá, nepochopitelná a nepřijatelná. Rodiče, kteří přežili své děti, často říkají, že se se smrtí svého dítěte nikdy nesmíří, nikdy ji nepřijmou, jen se s ní musí naučit žít.

V současné době dochází ve vyspělých státech k úmrtí v dětském věku mnohem méně často, než tomu bylo dříve. Díky této pozitivní změně má ale současná společnost jako celek výrazně méně zkušeností s provázením umírajících dětí a truchlících rodin.

„Rodiče dítěte v paliativní péči jsou často vystaveni stresu z určitého vyloučení ze společnosti – sousedé se jim vyhýbají, ve školce, kam nadále vodí zdravé dítě, se nikdo na druhého sourozence, který tam dříve také chodil, neptá. Když dítě zemře, je situace stejná nebo i horší. Například někteří sousedé přecházejí na druhý chodník, aby nemuseli řešit situaci, co pozůstalým říci. Lidé v místě bydliště o úmrtí dítěte vědí, ale v poštovní schránce najdou truchlící rodiče pouze dvě kondolence. Toto chování má zdroj ve vlastním strachu – nevím, jak mám reagovat, co se ode mne čeká, co je vhodné, a tak raději dělám, že se nic nestalo, a přímému setkání se vyhýbám. Truchlící mohou nevhodné chování svých sousedů pochopit racionálně, ale to neznamená, že pro ně nepředstavuje další zátěž v rovině emoční," popisuje situaci rodin, které se musejí smířit se smrtí dítěte Gražina Kokešová Kleinová.