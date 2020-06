Jako mnoho dalších představení Violy, mělo být i toto představení vydáno ve zkrácené formě na desce ve spolupráci se Supraphonem. K vydání nahrávky ale již nedošlo. Až po roce 1989 vydal Supraphon poprvé tento původně plánovaný titul. Jeho první strana obsahuje poetickou skladbu Bedřicha Bridela Co Bůh? Člověk z roku 1658. Tato báseň je jedna z nejvýznamnějších skladeb českého baroka.

Skálopevná víra a oddanost řádu hraničí s fanatizmem. Není divu, že řád jezuitů neboli Tovaryšstvo Ježíšovo Ignáce z Loyoly vstoupil do českých dějin hlavně jako inkvizitoři a paliči zakázaných knih. Bedřich Bridel byl jezuita a misionář, ale také překladatel, umělec, autor vánočních koled a básník. Od jeho smrti letos uplyne už víc ne 300 let. Pocházel z rodiny radního písaře z Vysokého Mýta. Do jezuitského řádu vstoupil v osmnácti letech roku 1637. Vysvěcen na kněze byl roku 1650. Působil jako profesor rétoriky a poetiky na Karlově Univerzitě. Protože měl dost peněz, založil roku 1656 v Klementinu tiskárnu. V té době také napsal většinu svých významných děl. V roce 1660 se však začal věnovat misijní činnosti na Boleslavsku, Čáslavsku, Hradecku a Chrudimsku, kde obracel lidi na katolickou víru. Zemřel roku 1680, když pomáhal ošetřovat nemocné morem v Kutné Hoře spolu s dalšími třemi řádovými bratry. V roce 1701 jim byl postaven mramorový pomník do zdi Dušičkové kaple v Kutné Hoře.

Generál Maxmilián Goltze

Golčův Jeníkov a jeho historie je neodmyslitelně spojená se jménem generála Maxmiliána Goltze. Manželé Goltzovi byli horliví katolíci. Generál Goltz dal postavit první radniční dům z kamene, loretánskou kapli a jezuitskou rezidenci. Právě zde působil Bedřich Bridel, básník a jezuita. V Golčově Jeníkově pobývali i další slavní členové Tovaryšstva Ježíšova například proslulý Antonín Koniáš.

Jezuité nebyli v Jeníkově jen nástrojem rekatolizace. Zavedli zde tradici tří velkých mariánských poutí. Ty přiváděly do Jeníkova zástupy poutníků z širokého okolí a tím přispěly k ekonomickému rozvoji města. Podíleli se na vyučování ve škole založené Šimonem Šanovským. Roku 1753 otevřeli na náměstí dokonce apotheku neboli lékárnu. Část původního vybavení lékárny se zachovala až do roku 1950. Pak byla odvezena do lékárnického muzea v Praze. Po zrušení řádu (1773) museli obyvatelé Golčova Jeníkova dalších sto let dojíždět pro léky až do Habrů.

Martin Maxmilián Goltz jednal tedy prozíravě, když pozval-li jezuity na své panství. Dne, kdy se do rezidence stěhovali první mniši, se však již nedožil. Zemřel 10. května 1653 ve věku 60 let.