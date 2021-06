Zaplatíme vám barvy a vy ukažte co umíte, vzkázala místním sprejerům radnice v Havlíčkově Brodě. Před šesti lety vyzdobili grafici Michal Nepovím s Anetou Jarošovou z organizace Urban Art Projekt a jejich sedm kolegů například podchod u zdravotnické školy. Další streetartoví umělci se představili na ulici Chotěbořská. Nyní město nabízí k pomalování další plochy.

Tak vypadá pouliční umění v Havlíčkově Brodě. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Pravidla tvorby a obnovy graffiti v Brodě už schválila rada města. Jak řekl Zbyněk Stejskal, místostarosta Brodu, mají další streetartoví umělci zájem o nové plochy ve městě. „Návrh je zajímavý. Přišel s ním zastupitel Jan Kerber. Dali jsme tomu jednotná pravidla. Ještě to posoudí ekonomický odbor,“ upřesnil Stejskal. Podle jeho názoru jsou vkusné malby lepší než špinavá zeď. Obyvatelé Brodu rozděluje streetartové umění spolehlivě na dva tábory. „Mě je z těch maleb smutno,“ poznamenala Lucie Suchánková z Havlíčkova Brodu. Například Pavel Prchal, který chodí kolem pomalovaného podchodu u zdravotnické školy denně do práce, smířlivě pokrčil rameny. „A co chcete dát na ten strašný beton,“ prohlásil.