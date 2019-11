Jak prozradil v jednom rozhovoru pro Deník, byl typický samouk, který chodil asi rok do "lidušky". První bubny koupil od Michala Kocába, neboť v Mladé Boleslavi chodil na průmyslovku. Otcové obou muzikantů se znali, takže mladý Jan logicky skončil v prostředí evangelické tzv. "Nové orientace", která byla politicky velmi odbojná a myšlenkově nesmírně zajímavá. Poznal tam, kromě faráře Alfreda Kocába také třeba Sváťu Karáska, Miloše Rejchrta, Bohdana Mikoláška.

„Od roku 1975 jsem byl v Praze, respektive bydlel jsem u známých v Horních Počernicích. Tuším, že od Sváti Karáska jsem se dozvěděl, že v Počernicích bydlí jeho spolužák Vráťa Brabenec, saxofonista PPU. Jednou jsem čekal v Novém Hloubětíně na autobus do Horních Počernic, když na zastávku přišla nějaká mánička a čekala taky. Tak jsem to risknul: „Nejedeš za Vráťou Brabencem?“ Samozřejmě jel. Byl to Mejla Hlavsa. A v prosinci 1975 jsem už byl na koncertě PPU v Klukovicích a věci nabraly rychlý spád. Pak kluky zavřeli, a když je začali pouštět, brzy jim otrnulo,“ prozradil tehdejší muzikant, dnes bezpečnostní analytik, publicista a zakladatel nové podoby Okrašlovacího spolku Budoucnost v Havlíčkově Brodě.

„S Havlem jsem se poprvé viděl 1. ledna 1977. Underground slavil Silvestra v jedné vesnici v Severních Čechách, a najednou k ránu se rozrazily dveře, a vešel Pavel Landovský, Jirka Němec, Věra Jirousová a Václav Havel. Opustili Havlovu nóbl společnost na Hrádečku a jeli se podívat za máničkami. Lanďák hrál na housle, na nichž ekvilibristicky měl postaven plný půllitr, a nerozlil ho, čímž si dobyl uznání a panáky. Havel tam seděl a pozoroval, tak jsem k němu přisedl a zeptal se ho, jestli si pojede do Vídně pro jakousi literární cenu, kterou právě dostal. Vašek řekl, že by jel, ale že by ho nepustili zpátky, takže mu to budou musel poslat. To bylo pro mě dost zajímavé, v době, kdy lidi měli většinou neřešitelný problém se dostat ven, tak on by měl problém se dostat zpátky. V té době jsem sice už měl podepsanou Chartu 77, ale nijak jsme o tom nemluvili, protože po zavření Plastiků jsme podepisovali všechny protesty, co se nám dostaly pod ruku, a já ani omylem netušil, jakej průser z toho udělá bolševik,“ popsal Schneider svoje setkání s legendárním Chartistou a pozdějším prezidentem.

Co se týče problémů, které měli Chartisté se Státní bezpečností, asi měl Jan Schneider štěstí, protože jezdil z Havlíčkova Brodu, kam se přiženil, za prací do Prahy, zatím co jeho žena se starala o děti, pro pražské estébáky byl vesnický buran a v místě bydliště se zas často neobjevoval, takže se o něho sousedé ani tehdejší VB moc nezajímali.

Naopak, zázemí v Havlíčkově Brodě mohl využít v době, kdy Ivan Martin Jirous bydlel ve Staré Říši a v rámci ochranného dohledu se musel každý den hlásit v Telči. Pod záminkou výletů s malým synkem zprostředkovával Jan Schneider Jirousovi spojení se světem. V Praze se také od roku 1987 účastnil bytových seminářů, kromě jiných i Starozákonního semináře u profesora Milana Balabána. Ten se podařilo v druhé polovině 80. let tajně zastřešit Cambridgeskou univerzitou, kdy do Prahy jezdili přednášet tamní profesoři religionistiky a umožnili studentům obor řádně ukončit. Po složení posledních zkoušek v roce 1993 získal Jan Schneider Cambridge Certificate in Religious Studies.

Od roku 1990 působil postupně ve službách zpravodajských, policejních i vládních, mimo jiné zastával funkci ředitele Kanceláře Rady vlády ČR pro zpravodajskou činnost. Jako bezpečnostní analytik a publicista působil od roku 2005. Je český textař, básník, dramatik, scenárista, novinář, překladatel a divadelní organizátor, někdejší redaktor Rádia Svobodná Evropa, muž spojený s organizací cen Thálie.

V současnosti, už ve výslužbě, pracuje Jan Schneider na volné noze - oblastmi jeho zájmu jsou religionistika a zpravodajské služby. Kromě toho se zabývá hudbou, hlavně jazzovou a židovskou.