„Odešel mu tehdy hlas, ale nám to nevadilo. Koncert byl i přesto výborný. A opravdu jsem nečekala, že svůj slib splní a přijede do Chotěboře ještě jednou,“ nechala se slyšet Vendula, která si ani druhé vystoupení úspěšné československé party nenechala ujít. „Jo, je to dobrý,“ konstatoval s úsměvem po prvních dvou skladbách Malátný a téměř dvě hodiny pumpoval i s celou kapelou do diváků neuvěřitelné dávky energie.

Chinaski byli ve skvělé formě a kromě hitů jako Každý ráno, Punčocháče, Tabáček, Víno nabídli i přídavek v podobě několika dalších oblíbených skladeb.

Po vystoupení pak ještě rozdávali podpisy a trpělivě se se svými fanoušky fotili.