„Dojem trochu zkazila voda, ale i přesto byla návštěva výborná. Lidé si to užívali, a za to jsem rád,“ poznamenal po koncertě, v rámci kterého proběhl i křest nového cédéčka, kapelník DETTA Mirek Boháč. Pravdou je, že počasí příliš festivalové nebylo, v podstatě celé odpoledne s malými přestávkami pršelo. Příznivcům country a folku to však nevadilo a areál Nádržky i přesto zaplnili.

Kapela DETTO letos jede už svou 41. sezonu. V zákulisí se objevily informace, že bude možná i poslední. „Určitě to neutneme ze dne na den,“ usmál se Mirek Boháč. „Fanoušci si nás užijou ještě minimálně příští rok. Vše však bude záležet na tom, jestli bude chuť dál hrát,“ zamyslel se.

V průběhu let se styl chotěbořské country legendy proměňoval. Kapelník to připisuje i novým lidem, kteří se ve skupině objevili. „A pak za to může i mé zrání,“ směje se. „Začal jsem se více orientovat na bluegrass, který mne baví mnohem víc,“ přiznal. To, že je kapela přístupná i jiným žánrům, předvedla přímo na pódiu, když do jedné skladby zakomponovala slavný purplovský kytarový riff z písničky Smoke On The Water. „Potěšili jsme tím jednoho fanouška tvrdší muziky, který pak za námi přišel a děkoval. Prý jsme ho hodně překvapili,“ řekl Mirek Boháč.

DETTOfest u vyznavačů country hudby zarezonoval. Neuvažují muzikanti o tom, že by se z toho v Chotěboři stala nová tradice? „O dlouhodobé akci nepřemýšlíme. Byl to spíš dárek pro nás,“ dodal Mirek Boháč.