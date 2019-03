„V klidném prostředí studovny, obklopeni plnými policemi knih, si knihovníci se čtenáři povídali o knihách – každý měsíc má své čtenářské téma – tím prvním březnovým se stala Kniha, ke které se rád vracím. Každý si tak přinesl knihu, kterou má rád, představil ji a vysvětlil, čím se mu zapsala do mysli natolik, že stojí za to se k ní vracet. Studovnou tak létaly názvy spousty knih, protože jedna kniha ihned vyvolá asociace s další, tipů na další čtení tak bylo nepřeberné množství, a to bylo i cílem zřízení klubu – sejít se a v klidu a pohodě si povídat o knihách s lidmi, kteří mají pro čtení stejné nadšení, pochopení a zápal. Budeme rádi, když si lidé na klub zvyknou, a budou se do knihovny každý měsíc rádi vracet, aby si s ostatními předávali své zážitky z četby," popsala první schůzku čtenářského klubu za knihovnu Jana Fialová. Příští setkání proběhne 8. dubna 2019 a tématem bude klasická detektivka.