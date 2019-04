Chotěboř /FOTO/ – Dva miliony prodaných nosičů, třikrát Zlatý slavík, nespočet naplněných sálů – tím vším se může pochlubit Dalibor Janda. Interpret hitů jako Hráli jsme kličkovanou, Všechno na Mars, Oheň, voda vítr nebo Žít jako kaskadér vystoupil v chotěbořské sokolovně.

Kromě koncertu pro přítomné publikum však zpíval, aniž by to tušil, do nebe. „Maminka byla velká fanynka Dalibora Jandy. Před dvěma lety však zemřela,“ svěřila se Šárka z Chotěboře, která jako jediná našla odvahu a na vyzvání umělce vyšla na pódium a zazpívala si s ním jednu z jeho písní.