Slavnost spojená s koncem roku se konala ve světelském kinosále v úterý 18. června. Příchozí viděli část toho, co se děti ve školce naučily. „Máme takové heslo 'Každý den s písničkou', takže každý den zpíváme a trénujeme něco. Na to, jak bylo představení dlouhé, se dětem moc povedlo a byly moc šikovné,“ neskrývala nadšení ředitelka školky Věra Chladová. Předškoláci předvedli taneční i pěvecká vystoupení. Pomyslnou třešničkou na dortu bylo perfektní nastudování české hymny.

Děti se však neloučily jen se školním rokem, ale i se svými nejstaršími kamarády. Ředitelka Věra Chladová budoucí prvňáčky pasovala na školáky a předala jim dárek jako vzpomínky na školková léta. „Kluci dostávali kotvy na stříbrném řetízku a míče. Holčičky pak měly v krabičce stříbrné náušnice a stříbrné přívěsky a navíc si odnesly panenku a pracovní listy,“ prozradila Chladová.

Téma školní slavnosti se každý rok mění. „Loni jsme měli také putování po Zemi, ale s tím rozdílem, že šlo o pevninu. Byli jsme třeba ve Španělsku, vyrobila jsem býka, holky tancovaly, měly kastaněty… Pak jsme navštívili Rusko, jeden klouček se perfektně naučil kozáčka, a představení jsme zakončili v Čechách, kde byly děti oblečené v krojích. Bylo to krásné, ale strašně náročné, protože každá země měla svoje oblečení a rekvizity,“ zavzpomínala Chladová.

Za ta léta, co školka tyto besídky pořádá, se změnilo i místo konání. „Dřív jsme to mívali v rytířském sále na světelském zámku, ale teď už několik let pořádáme slavnost v kinosále. Je tady dobrá akustika a především vidí všichni rodiče. Přeci jen v zámku byla rovina a ti, kteří seděli vzadu, na děti neviděli,“ přemítala ředitelka.