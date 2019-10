Havlíčkův Brod – Ve dnech nejtenčí hranice mezi světy živých a mrtvých přichází dramaturgové Filmové OKA s hororem Slunovrat. Nejočekávanější horor tohoto roku dnes mohou zhlédnout diváci ve 20.00 hodin v havlíčkobrodském OKU.

Filmové OKO. | Foto: redakce

„Možná to už bude znít jako klišé, ale opět jej musím použít. Tohle OKO ještě nezažilo. Režisér Ari Aster ve svém nejnovějším filmu Slunovrat předvádí doslova koncert, spojující prvky psychologického dramatu, mysteriózního hororu a temné (vlastně tedy zcela prosluněné) zvrácené pohádky. U hororů vždycky tušíte, že ta největší lekačka přijde v ten nejméně očekávaný moment. To jste ale ještě neviděli Slunovrat. Na tohle se musíte jít podívat, to nejde vysvětlit,“ láká dramaturg Filmového OKA Jiří Svoboda.