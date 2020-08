Poté, co si diváci dopoledne samostatně projdou divadlo, mohou v sedm večer přijít na první premiéru. Hra Martinů – Česká rapsodie Bohuslavova se bude hrát na velké scéně Horáckého divadla a tam už budou roušky, na rozdíl od malé scény, povinné. „Koronavirus se dotýká celého chodu divadla, značně nám komplikuje práci a kolikrát je to až demotivující, protože si nemůžeme nic naplánovat,“ řekl k situaci ředitel divadla Ondrej Remiáš.

Divadlo má z uplynulých měsíců ztrátu z příjmů, přišlo také o peníze z pronájmů prostor a mělo náklady spojené s koronavirovou krizí. Celkem to dělá zhruba čtyři miliony, což zčásti pokryje pomocí peněz z Ministerstva kultury, ne však kompletně. „Tento rok bychom ale měli ustát,“ ujistil ředitel.

Pokles zájmu o předplatné pak v divadle sledují už delší dobu, letos však diváci otevřeně přiznávají, že neví, co bude. „Souvisí to nejen se zdravotní situací, ale i s financemi,“ vysvětlila Miroslava Kvíčalová z divadla. Minimálně do konce roku mohou v divadle zapomenout také na návštěvy škol.

Martinů - Česká rapsodie Bohumilova

První premiérou blížící se sezóny bude hra Doda Gombára, která byla z jarního termínu na září přesunutá kvůli situaci. Bohuslav Martinů byl spojen s Vysočinou, třebaže pocházel z Poličky. „Je to jen deset kilometrů za hranicí kraje, ale všichni se tam cítí být na Vysočině,“ usmál se dramaturg Jaroslav Čermák. Perličkou je, že veřejná premiéra bude ve čtvrtek odpoledne. Dopoledne má totiž jedna z hereček, Tamara Dikyová, promoci.

V divadelní galerii V suterénu si pak mohou diváci prohlédnout unikátní výstavu kreseb Bohuslava Martinů. „Jsou to malé krásné obrázky, které dotváří představu o jeho talentu,“ popsala Kvíčalová.

Heda Gablerová

Druhá premiéra bude následovat dva týdny po první hře, v sobotu 19. září uvidí diváci na velké scéně komorní hru z roku 1890 od Henrika Ibsena.

Nové tváře v divadle



Horácké divadlo Jihlava před novou sezonou angažovalo dva členy s poměrně velkými hereckými zkušenostmi. Marián Chalány nahradil Richarda Vokůrku, Sára Venclovská přebrala role Terezy Otavové, toho času na mateřské dovolené, a Terezy Slámové, která z divadla odešla.

„Až do 20. března jsme v komorním složení, víceméně dialog po dialogu, zkoušeli v rouškách náročné scény psychologického dramatu, uskutečnila se i technická zkouška,“ vzpomíná Kvíčalová s tím, že burcující představení mladého tvůrčího týmu nyní oživují.

Heda Gablerová patří mezi Ibsenovy vrcholné hry se silnou titulní ženskou postavou.

Drama se odehrává během dvou dnů v obývacím pokoji manželů, kteří se právě vrátili ze svatební cesty. Hlavní hrdinka se však provdala spíše z rozmaru a na scéně se navíc objeví její bývalá láska.

„Drama ztracených iluzí, kde se sváří talent a průměrnost, pravda a přetvářka, krása a dekadence, stagnace a touha po životě, začíná,“ poodhalila dramaturgyně Barbora Jandová.